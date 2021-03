Falleció el presentador Dave Capella tras complicaciones por el Covid-19

El conductor de televisión Dave Capella murió este domingo 28 de marzo, debido a complicaciones por el coronavirus. El animador del programa Portada’s batalló por más de un mes con esta enfermedad.

La noticia del deceso la confirmó su pareja Yerardy Montoya en un mensaje a través de redes sociales.

Anoche me acosté con tanto miedo de despertar… y ahora lo entiendo. Me acosté recordando tus últimas palabras… Recuerdo que el día que salimos a chequearnos con el internista me dijiste “Si no regreso a la casa, si te llego a faltar… Quiero que sepas que Te Amo, que me cambiaste la vida, eres siempre lo que soñé tener a mi lado y que quiero que continúes la tuya.. consíguete a un amor, que mínimo, te ame como yo, que te traté como la princesa que eres…” y te dije “eso no será necesario mi amor, porque tú regresaras y haremos esa hermosa familia que tanto soñamos(…)”, expresó muy conmovida Montoya.