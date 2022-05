ExMDO Daniel René resume excesos en “Libélula”

La trilogía musical "Libélula" con los videos "Little Lady", "Loco" y "Siempre" del exMDO Daniel René, que se estrena hoy, narra su experiencia de vida, en la que atravesó por excesos de drogas, sexo y alcohol, que lo llevaron a pozos muy profundos y casi hasta la muerte.

Esta trilogía musical forma parte de su álbum y es (según las palabras de este artista cubanoamericano) una nueva fase en su vida personal y profesional para "celebrar la vida cantando".

"Little Lady" y "Loco" fueron sus primeros lanzamientos musicales en este 2022 y hoy junto con los videos de la trilogía se estrena la balada "Siempre".

Este último tema "es mi canción favorita del disco. A mí me cuesta escribir canciones de amor, pero en este caso se me hizo muy fácil llevarla al papel y hablar del amor que me cambió mi vida. Un amor que por siempre lo quiero a mi lado", comentó el artista.

Recientemente se estrenó la tercera temporada del show musical y de entrevistas "A Tiny Audience" de la cual Daniel René forma parte como uno de sus presentadores.

Este es un show de entrevistas íntimas con celebridades, en el que -de manera acústica- las celebridades invitadas interpretan sus éxitos musicales.

Todas las temporadas han sido transmitidas por HBO para USA y por DirecTV para Latinoamérica. En esta nueva temporada, entrevistó a importantes intérpretes como Becky G, Jon Secada, La India, Guaynaa, Aleks Syntek y Manuel Medrano.

Asimismo el artista cumplió uno de sus sueños musicales al cantar junto al prestigioso productor, cantante y compositor, Robin Thicke.