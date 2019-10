Eugenio Derbez vende su casa en México por temor a la inseguridad

El reconocido actor mexicano, Eugenio Derbez, reconoció sentir temor al visitar su ciudad natal debido a la creciente inseguridad de México. Derbez, quien ha estado residenciado en Estados Unidos desde 2013, decidió vender su casa en la capital mexicana luego de ser victima de un robo.

Una vez me pasó que me iban a asaltar y me reconocieron y no me asaltaron por ser yo, pero si siento que las cifras están más altas que nunca y si tengo un poquito de temor cuando voy a México, la verdad” expresó el actor de No se aceptan devoluciones.