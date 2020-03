Estreno de la película James Bond se pospuso para noviembre por coronavirus

El estreno de la nueva película de la saga de James Bond, “No Time To Die”, se ha retrasado desde abril hasta noviembre, según informaron este miércoles sus productores, después de que diversos clubs de fans del popular agente secreto pidieran postergar el lanzamiento por temor a la epidemia de coronavirus.

El lanzamiento en el Reino Unido del filme número 25 de la saga, previsto hasta ahora el para el 2 de abril, pasa al 12 de noviembre, mientras que el estreno mundial, que incluye a Estados Unidos, se pospone del 8 de abril al 25 de noviembre, reseño EFE.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

