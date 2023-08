“Estoy más vivo que nunca”: José Luis Perales desmiente rumores de su muerte

El cantante español José Luis Perales difundió un video en redes sociales la tarde de este lunes donde aseguró que las noticias difundidas en torno a su fallecimiento son completamente falsas.

Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y ya estamos a punto de marcharnos pero de repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, os ha dicho que me he muerto. Y la verdad yo estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca”, expresó el intérprete de “Un velero llamado libertad.