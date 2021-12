Energías disponibles de la semana, por Massiel Socorro

Venus está retrógrado del 19 de diciembre al 29 de enero. .

Como planeta del amor y los valores, los períodos retrógrados de Venus son momentos en los que reevaluamos qué (y a quién) valoramos. Es un período que muchos astrólogos consideran inoportuno para casarse o comenzar una nueva relación. Además, no se asesoran a las principales empresas financieras durante este período. Los ciclos retrógrados de Venus son buenos momentos para crear presupuestos y planes financieros, y para repensar nuestras relaciones personales. Sin embargo, no se recomienda tomar medidas finales en las áreas de finanzas y amor hasta que Venus se vuelva directo nuevamente.

Debido a que Venus rige la belleza y la estética, Venus retrógrado es un momento menos que ideal para los procesos de embellecimiento (nuevos peinados, mejoras, compra de un nuevo guardarropa, cirugía estética, etc.), renovaciones, redecoraciones y similares. Debido a que Venus está asociado con eventos sociales, es posible que las fiestas no salgan según lo planeado.

Venus retrógrado y el amor y las relaciones

Sobre el tema del amor, los amantes pasados pueden reaparecer y algunas relaciones pueden terminar. Con Venus retrógrado en Capricornio, nuestro miedo al rechazo puede ser fuerte. También podríamos estar reevaluando si una relación está contribuyendo o quitando nuestras ambiciones y metas. La forma en que las personas se llevan bien en el trabajo puede convertirse en un foco de atención. Capricornio rige el protocolo y nuestro sentido del decoro. Es posible que nos sintamos especialmente molestos o desanimados por aquellos que están cruzando la línea.

Los viejos amigos y amantes pueden reaparecer, quizás complicando las relaciones actuales. Estamos llamados a lidiar con problemas de relaciones del pasado durante este ciclo retrógrado de Venus. Ocurren eventos que parecen predestinados o predestinados. Puede ser un verdadero desafío acercarse a un amante durante este período. Se pueden favorecer las relaciones poco ortodoxas, experimentales y no íntimas.

El afecto es difícil de expresar de forma natural o espontánea. Podríamos encontrar que otros carecen de sinceridad o autenticidad en sus expresiones de sutileza social. (¡Podemos estar inclinados a hacer lo mismo!).

Algunas de las asociaciones más desafiantes de Venus en Capricornio pueden ser particularmente prominentes y / o difíciles de aceptar, y estas incluyen el materialismo y la frialdad al expresar afecto. Aquellos que tienen a Capricornio fuerte en sus cartas pueden ser más introspectivos, distantes o difíciles de alcanzar durante este ciclo. Es posible que no se encuentren bajo una luz tan favorable solo por el momento, pueden estar reconsiderando las cosas o las personas pueden malinterpretar sus intenciones.

Las relaciones que han sido especialmente desafiantes pueden llegar a su fin durante este ciclo. Sin embargo, las relaciones sólidas sobrevivirán, incluso si hay algunos golpes y magulladuras en el camino. Este puede ser un buen momento para "ojos bien abiertos" o citas experimentales, aunque las opiniones y evaluaciones pueden cambiar en una fecha posterior. No es un momento en el que las personas reconocen la necesidad de que otra persona las “complete”. Algunas personas pueden estar cuestionando si están con socios que realmente los cumplan.

Sin embargo, podemos estar especialmente en contacto con nuestras necesidades y deseos más profundos, menos obvios y menos superficiales. Esto lo convierte en un buen momento para reevaluar las necesidades de nuestra relación; pero, de nuevo, es mejor guardar las decisiones amorosas importantes para después de que finalice el ciclo el 29 de enero, y mejor aún, más allá de la fase de sombra también (después del 1 de marzo de 2022). Nuestras percepciones pueden estar sesgadas y podemos salir del ciclo retrógrado con pesar si actuamos apresuradamente, ya que la tendencia a cambiar de opinión más adelante es fuerte.

Venus retrógrado y dinero y finanzas

En el tema del dinero, las finanzas y las posesiones, intente retrasar las compras importantes o las decisiones financieras durante este ciclo retrógrado de Venus.

Mejores prácticas mientras Venus está retrógrado

Realmente no hay nada que temer acerca de Venus retrógrado, pero siempre es aconsejable tener especial cuidado durante este ciclo. No es el mejor período para entablar una nueva relación porque nuestros sensores en lo que respecta al amor no están a la altura. Sin embargo, no es raro comenzar una relación bajo la influencia de un Venus retrógrado, y la relación sobrevive y / o prospera.

Venus gobierna nuestros valores, y cuando estamos retrógrados, no parece que estemos en contacto con exactamente qué y a quién valoramos, o, algunos podrían decir que vemos las cosas con mayor o demasiada claridad. Una vez finalizado el ciclo retrógrado, es posible que miremos hacia atrás y nos preguntemos qué estábamos pensando. Por lo tanto, haga lo que pueda para evitar tomar decisiones importantes durante el período retrógrado de Venus, pero preste atención a sus evaluaciones para ver si duran. Un cambio de opinión es posible más tarde.

Y las personas que conocemos ahora pueden parecer más fabulosas de lo que resultan ser. ¡También es posible que algunas personas que conocemos ahora parezcan menos atractivas de lo que resultan ser! Cualquiera que sea el caso, intente esperar hasta marzo de 2022 antes de tomar grandes decisiones, particularmente las que alteran la vida.

Cuando ocurren rupturas en la segunda mitad del ciclo retrógrado de Venus, he notado que son imperfectas. No suelen ser descansos limpios. Las parejas y los amigos pueden reunirse más tarde o, si siguen separados, con frecuencia se preguntan si fue lo correcto: algo queda pendiente.

Venus retrógrado es un período para limpiar las cubiertas y lidiar con el pasado a fin de avanzar fresco y revitalizado, y esto es especialmente apropiado en las primeras tres semanas del ciclo. Durante la segunda mitad del ciclo retrógrado, esté atento a la impulsividad.

Luego hay una sensación de lo inevitable durante un retrógrado de Venus. Lo que sucedió en el pasado, incluidos los amores pasados, puede inundar nuestra conciencia ahora. A veces, un amante pasado reaparece en su forma física.

Este ciclo retrógrado de Venus ocurre en su décima casa solar de carrera y reputación. Por el momento, el aspecto social de las relaciones en el trabajo puede verse comprometido un poco, o su satisfacción y disfrute de su carrera y responsabilidades pueden estar bajo cuestionamiento / revisión. Sea lo menos crítico posible con los demás durante este ciclo mientras reevalúa los asuntos. Es posible que descubra que su reputación profesional no es tan favorable como suele ser, al menos no desde su punto de vista. Es posible que no sepa exactamente cómo le gustaría presentarse, y esto podría ser parte de la razón de cualquier confusión en este momento. Puede buscar inspiración en proyectos y objetivos pasados durante este ciclo, o puede reconsiderar la dirección que ha estado tomando.

Además, Venus gobierna sus sectores de asociación e ingresos, y ambas cosas pueden surgir para revisión durante este ciclo retrógrado.

Este ciclo retrógrado de Venus ocurre en su novena casa solar de fe, espíritu y aventura. Un desacuerdo sobre las filosofías personales de la vida puede meterte en problemas o revelar lo que parecen ser problemas más profundos en una relación. O podría estar reevaluando su fe, estudios o creencias durante este ciclo. Es posible que sus planes y visiones más amplios no lo satisfagan mucho en estos días, y ahora tiene sentido una mirada más cercana al problema. Este es un ciclo durante el cual puede redefinir estas visiones.

Venus gobierna tu signo, lo que sugiere que podrías distanciarte de los demás y cuestionar si los demás son realmente buenos para ti. Un viejo amante podría resurgir en tu vida, complicando el presente. Con Venus como su regente, es especialmente sensible a todos los problemas de Venus retrógrado descritos anteriormente. Venus también gobierna su trabajo y el sector de la salud, y el deseo de satisfacción y relaciones cálidas en el trabajo probablemente sea fuerte ahora, pero complicado de lograr.

Este ciclo retrógrado de Venus ocurre en su octava casa solar de intimidad, recursos compartidos y transformación personal. Esté más atento y atento con el dinero, trabaje con un presupuesto y sea más cuidadoso cuando discuta temas que giran en torno a la intimidad y la sexualidad, pero considere sus necesidades más profundamente. Un desacuerdo sobre las finanzas conjuntas también puede ponerlo en problemas, y puede ser prudente esperar, observar y reservarse el juicio. Lo que diga ahora puede tener ramificaciones molestas. Temporalmente, puede que le resulte difícil sentirse apoyado por otros y su vida íntima puede parecer superficial o incluso tensa. Puede usar este tiempo para revisar asuntos de dinero y compartir o para manejar asuntos financieros como impuestos que ha pospuesto (o se le puede solicitar que lo haga).

Debido a que Venus gobierna su sector romántico, no saque conclusiones precipitadas si un amante está actuando un poco distante. Espera. Este puede ser un momento para repasar lo que realmente te hace feliz. Venus también gobierna tu duodécima casa, y tus deseos de amor y relación pueden ser difíciles de descifrar por el momento.

Este ciclo retrógrado de Venus ocurre en su séptima casa solar de asociaciones uno a uno. Los malentendidos con su pareja ahora pueden ser notables. Si necesita hablar sobre los problemas, haga todo lo posible por no juzgar tanto como sea posible y trate de no reaccionar de forma exagerada a lo que su pareja tiene que decir.

Una asociación puede parecer estancada por el momento: algo está en el aire o una pareja cercana puede estar distante emocionalmente. Es posible que esté cuestionando sus niveles de satisfacción en el departamento de relaciones.

Las relaciones con amigos y familiares.

Este ciclo retrógrado de Venus ocurre en su sexta casa solar de trabajo, salud y hábitos. Además de las precauciones generales descritas anteriormente, el aspecto social de las relaciones en el trabajo puede verse tenso por el momento, o su satisfacción con su trabajo, tareas o rutinas puede ser cuestionada. Haga todo lo posible para no dejar que las personas frustrantes lo afecten. El deseo de tener relaciones cálidas en el trabajo o de más armonía, placer y satisfacción de su trabajo, tareas diarias y rutinas es fuerte, pero el camino hacia la satisfacción es difícil de ver solo por ahora. Programe procesos de embellecimiento importantes en torno a este ciclo, si es posible. Puede haber un enfoque en la curación y el procesamiento con respecto a la salud. Quizás reconozca la necesidad de reevaluar sus rutinas, su trabajo o su salud.

Las áreas de tu carta regidas por Venus son la carrera, las figuras de autoridad y las comunicaciones. Es posible que estos no satisfagan tanto como le gustaría en este momento. Es posible que ahora sea necesario tener más precaución en estas áreas de la vida, o puede haber retrasos que lo dejen en una sensación de limbo. De hecho, es un buen momento para revisar y reevaluar las cosas, quizás mientras espera.

Este ciclo retrógrado de Venus ocurre en su quinta casa solar de romance, placer, especulación e hijos. Debido a que el ciclo afecta directamente a su sector del romance y la especulación, debe tener especial cuidado de no correr riesgos con el juego o hacer movimientos mal pensados en el amor. Sin embargo, es un buen momento para reevaluar cuán satisfactoria es tu vida en las líneas del placer, el entretenimiento, la expresión creativa o el romance.

Es posible que sienta que está en un terreno inestable en el departamento de romance cuando es probable que sea simplemente una desaceleración. No es necesario que compartas todos tus sentimientos con un amante en este momento, y no debes sacar conclusiones precipitadas si tu amante tampoco necesita un poco de espacio. Puede ser un desafío obtener satisfacción de sus actividades románticas y creativas por el momento. Un viejo amante puede resurgir en tu vida, complicando las cosas.

Venus gobierna tu sector de dinero y posesiones, así como tu novena casa de aventuras y descubrimientos. Esté atento a los gastos impulsivos. Tómese el tiempo para revisar sus finanzas. Trate de no sentirse desilusionado con la vida en general; piense en formas de mejorar sus experiencias de vida.

Este ciclo retrógrado de Venus ocurre en su cuarta casa solar de hogar y familia. Las relaciones con su familia pueden ser un poco tensas o las cuestiones de comodidad se ponen en tela de juicio. El deseo o la necesidad de tener relaciones cálidas con los miembros de la familia, o de apoyo y un sentimiento de seguridad, es especialmente fuerte, pero el camino hacia la satisfacción es difícil de ver en este momento. Este es un buen momento para pensar en cómo mejorar su hogar, pero no necesariamente para seguir adelante con proyectos nuevos.

Tu octava casa de recursos compartidos e intimidad también está gobernada por Venus, y es posible que descubras que tu vida íntima te deja con ganas y que es difícil encontrar apoyo emocional (y financiero) cuando más lo necesitas. Además, estás gobernado por Venus, lo que hace de este un período importante para la reflexión y la introspección.

Este ciclo retrógrado de Venus ocurre en su tercera casa solar de comunicación, hermanos y vecinos. Es posible que se retire un poco de las charlas durante este período y tal vez aleje a algunas personas, especialmente a los hermanos y quizás a los vecinos. Por el contrario, es posible que le resulte difícil obtener satisfacción en esta área de su vida o en situaciones de aprendizaje en general.

Las comunicaciones pueden parecer poco sinceras. De hecho, es posible que le resulte difícil transmitir sus ideas de una manera cálida y genuina. Para algunos, las conversaciones sobre el amor o las relaciones pasadas pueden tener un gran peso. Este es un momento para reevaluar intereses personales, proyectos de comunicación, estudios, canales de comunicación o asuntos de transporte. Es probable que se produzcan retrasos, pero pueden dar lugar a modificaciones importantes.

Venus gobierna su sector de asociación, y podría encontrar algunos desafíos relacionados con un cónyuge o una pareja cercana. Los amantes del pasado pueden figurar fuertemente en tu vida ahora. Con Venus gobernando su sector de privacidad, también podría estar lidiando con acciones pasadas o karma. Es hora de redefinir qué (y posiblemente quién) es lo que deseas.

Este ciclo de Venus retrógrado ocurre en su segunda casa de dinero y valores. Como tal, además de las precauciones generales descritas anteriormente, es mejor estar más atento a su dinero. Tómese el tiempo para reconsiderar sus fuentes de ingresos y cómo gasta su efectivo durante este período, y evite realizar compras importantes hasta julio o agosto, si es posible. Puede usar este tiempo para trabajar en cómo atraer (o repeler) los ingresos que se merece.

Las amistades y las relaciones laborales están regidas por Venus en su carta, y se debe tener especial cuidado en estas áreas de la vida. Tenga paciencia si estos asuntos no le satisfacen por el momento. Tómese este tiempo para reevaluar qué (y quién) es más importante para usted.

Te enfrentarás a problemas relacionados con la independencia, los modales y la imagen durante este ciclo. Este ciclo retrógrado de Venus ocurre por completo en su signo, afectando su primera casa de apariencia y gestos personales. Afecta mucho la imagen personal que proyecta a los demás. Otros pueden malinterpretar lo que haces y dices, y malinterpretar tu lenguaje corporal en algunos puntos durante estas seis semanas. Los eventos pueden ser tales que sienta la necesidad de repensar la forma en que se presenta. Puede que te cruces de una manera más dura o más distante sin siquiera darte cuenta.

Trate de mantener las cosas en el estado actual con respecto a su vida amorosa hasta que haya pensado un poco en todo. Tómese este tiempo para revisar sus respuestas instintivas a cosas / experiencias nuevas y la primera impresión que da a los demás en términos de cómo estas cosas lo ayudan o lo obstaculizan.

Las áreas de su carta solar regidas por Venus también se ven afectadas: la carrera, así como las relaciones con los amantes y los niños. Puede quedar algo en el aire en cualquiera de estas áreas. Ahora tiene sentido esperar a que pase. Tenga en cuenta que las ralentizaciones pueden servir para un buen propósito.

Este ciclo retrógrado de Venus ocurre en su duodécima casa solar de todo lo que se encuentra debajo de la superficie de las cosas. Las personas del pasado pueden resurgir, y esto puede suceder físicamente / a través de mensajes o simplemente pueden pasar a la vanguardia de su mente. Puede que ahora estés lidiando con karma pasado. Lo que quieres del amor, tus deseos, puede parecer ambiguo y oscuro durante este ciclo. Ocúpate de tu pasado para poder dejarlo atrás, pero no lo hagas a expensas de tu presente.

Esté atento también a las relaciones poco cálidas con los miembros de la familia o los problemas con los niveles de comodidad en su vida hogareña. Puede ser mejor esperar por la compra de nuevas propiedades o cosas importantes para la casa solo por ahora.

Este ciclo retrógrado de Venus ocurre en su undécima casa solar de amistades, grupos y aspiraciones. Sus amistades o asociaciones con grupos pueden ser un poco tensas durante este período, un momento en el que puede retirarse y otros pueden malinterpretar sus intenciones, o cuando los amigos están distantes. Puede tener la sensación de que los amigos están desinteresados o no son sinceros durante este ciclo, o que una separación puede parecer más importante de lo habitual. Su satisfacción con su vida social actual o sus objetivos y proyectos de felicidad pueden ser cuestionados ahora, ofreciéndole la oportunidad de reevaluar y encontrar formas de hacer mejoras.

Este ciclo retrógrado también afecta los sectores regidos por Venus de su carta solar, que son sus sectores de comunicación e intimidad. Es posible que se sienta sin apoyo emocional y financiero, y puede sentirse un poco retraído cuando se trata de comunicaciones diarias y charlas ligeras. Este puede ser un momento para echar un segundo vistazo a las deudas, los recursos compartidos y las relaciones íntimas.