¡En recuperación! Rummy Olivo habló de su estado de salud

Este viernes 6 de enero de 2023, el cantante Reynaldo Armas dio una mala noticia para los fanáticos de la música llanera, y compartió que la artista Rummy Olivo, fue agredida por unos antisociales que la intentaban robar.

Asimismo, la noticia la compartió en su cuenta oficial de Twitter en el que compartió con todos sus seguidores lo que le sucedió a Olivo, reseñó la revista Ronda.

Lamentable noticia… La cantante Rummy Olivo fue objeto de un atraco esta madrugada en las adyacencias de un Centro Médico de la ciudad de Caracas y fue salvajemente golpeada por sus agresores que la enviaron directo a quirófano con fracturas ahora está siendo atendida", expresó Armas.

Es por eso que la cantante conocida como "La Flor de Zaraza", apareció en su cuenta oficial de Instagram, para dar a conocer a sus seguidores su estado actual de salud y contar sin pelos en la lengua cómo sucedió el terrible momento.

Por su parte, realizó un comunicado oficial para agradecer a todos los fanáticos, amigos y familiares que estuvieron pendiente de ella.

A todos mis queridos seguidores. A todos gracias por estar pendiente. Agradecida por sus mensajes, oraciones y buena vibra en esta situación tan lamentable. Les comunico que me encuentro muy adolorida por las fracturas en mi pierna. GRACIASSSS A DIOS la operación fue un éxito. Me encuentro estable, con mucho dolor y traumatizada por el ataque", publicó Olivo.

"Todo fue muy rápido. El antisocial tuvo un intento de robo cuando me bajaba de mi vehículo, me abordó y en vista de mi resistencia me golpeó y una patada contundente en mi pierna generó doble fractura. La operación ya fue realizada, me encuentro en recuperación y a la espera de los pasos a seguir y recomendaciones de los médicos. Solo pido justicia ante este hecho tan reprobable", concluyó.