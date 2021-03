Elton John llama hipócrita al Vaticano por no bendecir matrimonios homosexuales

El cantautor británico Elton John mostró su descontento con una nota aclaratoria que publicó el Vaticano para recordar que la Iglesia Católica no puede bendecir las uniones homosexuales debido a que “Dios no puede bendecir el pecado”.

Según reseña el portal TMZ, el astro ha dicho que por un lado la institución se niega a bendecir el matrimonio entre personas del mismo sexo y, por el otro, abastecen sus bolsillos con el financiamiento de “Rocketman”, proyecto autobiográfico del cantante donde el supuesto amor prohibido por la Biblia está a la orden del día.

¿Cómo puede el Vaticano negarse a bendecir los matrimonios homosexuales porque son -pecado- y, sin embargo, obtener ganancias alegremente al invertir millones en Rocketman, una película que celebra mi hallazgo de la felicidad con mi matrimonio con David?”.

Al final del mensaje, el artista añadió el hashtag #Hypocrisy (hipocresía) que terminó siendo un trentig topic en Estados Unidos y Reino Unido. Además, compartió capturas de pantalla de diversos medios, dando a conocer la inversión del Vaticano para la producción de la película, un biopic nominado a diversas categorías del Premio de la Academia que narra la historia artística y personal de Elton John.

Los representantes del artista británico no respondieron a las preguntas de la BBC, pero un portavoz dijo a Newsweek el lunes que la inversión “ha sido ampliamente publicada en muchos medios de comunicación fidedignos, incluido el diario The Financial Times”.

La información sobre el manejo del dinero remiten a una investigación del 2019 del periódico italiano Corriere Della Sera, en el cual se describió que la inversión fue financiada por la Secretaria del Estado del Vaticano, agregando que fueron 4 millones de euros destinados a «financiar filmes como la última cinta de Men In Black y la biografía de Elton John, Rocketman».