Elliot Page, el primer hombre transgénero en la portada de Time

Elliot Page se convertirá en el primer hombre transgénero en protagonizar la portada de la revista Time el próximo viernes, cuando salga a la venta.

Page, de 34 años, quien fue nominado a varios premios por la película independiente ganadora del Oscar en 2007 “Juno” y juega un papel principal en el actual éxito de Netflix “The Umbrella Academy”, anunció que era trans en diciembre.

El actor escribió entonces en Instagram que “lo extraordinario” que se sentía “al finalmente amar lo que soy lo suficiente para perseguir mi auténtico yo”.

With deep respect for those who came before me, gratitude for those who have supported me & great concern for the generation of trans youth we must all protect, please join me and decry anti-trans legislation, hate & discrimination in all its forms. pic.twitter.com/5yr8TYywTn

— Elliot Page (@TheElliotPage) March 16, 2021