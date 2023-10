Elenco de "Dramáticas" compartió con los marabinos en el Teatro Baralt

Dos días antes de que se realizara el fastuoso estreno de la teleserie venezolana “Dramáticas”, gran parte de su elenco visitó el imponente Teatro Baralt de Maracaibo y compartió en un evento exclusivo con los medios de comunicación e influencers, la antesala de esta historia que transmite Venevisión.

La telenovela reúne a grandes actores y actrices en esta gran producción, creada por Daniel Ferrer Cubillán, CEO de Hispanomedios; y escrita por Indira Pérez.

En el Teatro Baralt dijeron presentes las actrices y actores Roxana Díaz, María Antonieta Duque, Lupita Ferrer, Hilda Abrahamz, Aroldo Betancourt, Scarlet Ortiz, Luis Gerónimo Abreu, Víctor Drija y María Gabriela Silva.

Tania Sarabia, Elba Escobar, Mimí Lazo, Amanda Gutiérrez, Dora Mazzone, Fernando Villate (el recordado Todoelmundo en "Las Juanas"), Isabella Pérez; el primer actor Jorge Palacios, Mariángel Ruiz, Kiara y las "tigritas", Jalymar Salomón y Wanda D' Isidoro, completan el elenco.

Este lunes 16 de octubre fue su estreno y esto marcó el regreso de las telenovelas a Venezuela. Será reproducida por Venevisión y por la primera plataforma de Streaming venezolana “HispanoTV”, en la que además de esta serie, también podrán verse todas las telenovelas venezolanas pasadas y futuras.

Durante el evento en el Teatro Baralt se realizó un recuento de todas las novelas venezolanas, narrado cronológicamente por Jordán Mendoza, desde el inicio de la televisión en la década de los 50 hasta el año 2017, cuando se produjo la última telenovela venezolana hasta entonces.

Añadió que “no van a estar solo las historias de los venezolanos en Venezuela, sino las historias de los venezolanos en el mundo entero, que también están luchando por su sueños cada día y son igual de importantes los que se van, los que se quedan y los que han decidido volver. Así que en honor a todos los venezolanos es esta plataforma que es HispanoTv”.

“Estoy en pro de creer que el talento venezolano merece siempre un mejor lugar, no solo en nuestro país, como lo vivimos durante tantos años, sino en el mundo entero. Que el mundo pueda enamorarse de nuevo de nuestros acentos, producciones y culturas. Qué Dramáticas representa el regreso de la televisión a nuestro país esté cargado de esperanza”, acotó el productor.

Además, se le hizo entrega de parte de la Gobernación del Zulia de El “Botón de la Zulianidad”, en su única clase, a Hispanomedios, productora fundada en el 2011.

Me honra enormemente recibir este reconocimiento, lo agradezco profundamente. Me enorgullece ser zuliano, me enorgullece muchísimo decir que nací en Maracaibo. Que mi vida, mi pasión y mis ganas por este mundo nacieron en esta región y por eso siempre ha sido y va ser prioridad para mi, dejar el nombre de Maracaibo en alto”, señaló Ferrer Cubillán.