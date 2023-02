El violinista que huyó de la guerra para llevar su música al Mediterráneo

El ucraniano Dmytro Demydov es un virtuoso del violín que tocaba en una prestigiosa sinfónica de San Petersburgo (Rusia), hasta que la invasión de Ucrania, ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, le obligó a salir precipitadamente de Rusia para, un año después, ser uno más en la orquesta ADDA Simfònica de la ciudad española de Alicante, a orillas del Meditedrráneo, donde toca como músico invitado.

Durante ocho años, Demydov participó en una de las principales sinfónicas rusas y mundiales: la orquesta Mariinski de San Petersburgo dirigida por Valeri Guérgiev, y se enteró de la invasión rusa en plena noche, cuando regresaba junto a sus compañeros desde Moscú tras una actuación.

Igual que el resto de músicos, 'Dima', como le llaman familiarmente, entró en "shock" y esa noche no pudo dormir imaginando "qué podía pasar" en general y a él en particular, por ser un ucraniano en suelo ruso.

No tardé mucho en entender que, desgraciadamente, me tendría que marchar de Rusia por ser ucraniano. El conflicto no era mi culpa, pero tenía miedo a que me pudiera pasar algo y empecé a dar vueltas a la cabeza sobre cómo abandonar San Petersburgo sin perder todo", relata a EFE, cuando se cumple un año de su huida por carretera a través de la frontera con Finlandia.