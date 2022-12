El rapero español Morad actuará el 7 de julio en el NOS Alive de Lisboa

El rapero español Morad actuará en Lisboa el 7 de julio en el marco del festival NOS Alive, y se suma así a un cartel que ya cuenta con nombres como Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers y Sam Smith.

La organización del festival destacó este miércoles en un comunicado que el "triunfo de este joven talento de L'Hospitalet de Llobregat (provincia de Barcelona) es el triunfo de la verdad" y alabó su "elasticidad" para transitar entre diferentes estilos, como el trap, el rap clásico o el uk garage.

Morad ha sido el cuarto artista español más escuchado en España en 2022 en Spotify y acumula más de 6 millones de oyentes mensuales en esa plataforma.

Sus sencillos "Cómo están?", "Soñar" y "Cuando ella sale" han ganado miles de adeptos y cuenta con colaboraciones con artistas como Ozuna y Eladio Carrión, entre otros.

El festival ha confirmado hasta la fecha la presencia en su 15ª edición de Arctic Monkeys, The Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Sam Smith, IDLES, Lizzo, Men I Trust, Queens of the Stone Age, Angel Olsen, Sylvan Esso, Tash Sultana y Jacob Collier, entre otros.

La anterior edición de este encuentro, una referencia entre los eventos musicales europeos, tuvo lugar este pasado julio, cuando recibió 165 actuaciones, entre ellas las de Metallica e Imagine Dragons, y registró 210.000 visitantes.