El origen de la casa Targaryen llegará a HBO en una precuela de “Game of Thrones”

Tres siglos antes de que Daenerys Targaryen tratara de conquistar el Trono de Hierro, nacía la casa del dragón en el ficticio territorio de Westeros, una historia que HBO se dispone a llevar a la televisión.

La cadena por suscripción anunció este martes que ordenó la producción de esta serie precuela de la exitosa “Game of Thrones” (GOT), que terminó este año con algo de decepción.

La nueva serie, titulada “House of the Dragon” (La casa del dragón), está basada en el libro “Fire and Blood” de George R. R. Martin y se sitúa 300 años antes de la lucha por el Trono de Hierro que cautivó a todo el mundo.

“El universo de ‘Game of Thrones’ es muy rico en historias”, anunció Casey Bloys, presidente de programación de la cadena, en un evento de lanzamiento de su plataforma de streaming HBO Max en Los Ángeles.

“Nos anima mucho poder explorar los orígenes de casa Targaryen y los primeros días de Westeros junto con Miguel, Ryan y George”.

La nueva serie será producida por Martin, y Ryan Condal y Miguel Sapochnik, que dirigieron episodios de GOT, incluido el ganador del Emmy “Batalla de los bastardos”.

“Game of Thrones” (Juego de Tronos en español) tuvo ocho temporadas y se convirtió en una serie de culto, con 59 premios Emmy, considerados el Óscar de la televisión.

No se precisó la fecha del lanzamiento de la precuela, cuyo anuncio llegó horas después de que la prensa especializada informara de la cancelación de otro proyecto sobre el universo de GOT, una historia situada 1.000 años antes de la original y que iba a ser protagonizada por Naomi Watts.

Se llegó a filmar un piloto, pero HBO decidió no convertirlo en una serie completa, según se informó. El canal no confirmó la noticia a la AFP.

– “South Park” y “Friends” -HBO Max, el nuevo rival de Netflix perteneciente a WarnerMedia, se estrenará en Estados Unidos en mayo y costará 14,99 dólares al mes, según se anunció también este martes.

La plataforma ofrecerá alrededor de 10.000 horas de contenido en su lanzamiento y contará con espectáculos originales, incluyendo una serie de ciencia ficción de Ridley Scott y derechos exclusivos de streaming para “South Park”, así como dos series de superhéroes de DC.

Los programas originales se publicarán en gran medida semanalmente, en lugar de lanzarlos de una vez como hace Netflix, para “crear impacto cultural”, dijo Kevin Reilly, director de operaciones de HBO Max.

“Nuestros creadores también ven la diferencia en el despliegue gradual de los espectáculos y en dejarlos respirar”, siguió. “Los éxitos de HBO como ‘Succession’ y ‘Chernobyl’ se convirtieron en parte del espíritu de la época con un calendario semanal, en lugar de desaparecer rápidamente después de tragarlos de un solo golpe”.

La plataforma contará con el lanzamiento de una biblioteca que incluye “Friends”, descrita por Reilly como “la cúspide de los títulos de streaming” gracias a su audiencia original en la red y a la nueva audiencia de la generación Z, así como el popular sitcom “The Big Bang Theory”.

Los suscriptores existentes de AT&T y DirecTV HBO tendrán acceso inmediato a HBO Max sin cargo adicional.

En el mercado infantil, estarán disponibles las 50 temporadas de Plaza Sésamo y las próximas cinco nuevas temporadas, junto con spin-offs que incluyen un programa de entrevistas “presentado” por Elmo.