El nuevo disco de Adele, «30», ya tiene fecha de lanzamiento: 19 de noviembre

La cantante británica Adele reveló este miércoles la fecha del lanzamiento de «30», su nuevo disco: el 19 de noviembre. La artista lo anunció en sus redes sociales con el título «30 – November 19», acompañado de un breve texto que explica lo que narra el álbum.

Adele asegura a sus 33 años que nunca se ha sentido más tranquila en su vida y que está lista para sacar este álbum. Y explica que «30» narra el período más «turbulento» de su vida y el proceso de los últimos tres años, en los que ha tenido que reconstruir su casa y su corazón.

«He aprendido muchas verdades abrasadoras sobre mí misma en el camino. Me he deshecho de muchas capas, pero también me he cubierto de nuevas. He descubierto mentalidades verdaderamente útiles y honestas con la que lidiar y siento que finalmente he encontrado de nuevo el sentido. Incluso diría que nunca me he sentido con más paz en mi vida. Así que finalmente estoy lista para lanzare este álbum».