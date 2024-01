El misterio detrás “Please”, la nueva canción de Camilo y Evaluna

El cantante colombiano Camilo y su esposa Evaluna Montaner se encargaron de despertar la euforia de sus fanáticos en las redes sociales con las pistas de un nuevo tema en colaboración que al parecer, llevaría por nombre “Please”, o “por favor”, en su traducción al español.

Con una dinámica de promoción similar al lanzamiento de “Índigo”, su más reciente canción en conjunto, la pareja hizo reír a sus seguidores con diversas publicaciones haciendo alusión a una nueva producción musical.

Todo comenzó cuando respondieron a una pregunta enviada por un seguidor que consultaba sobre una próxima canción, a lo que el intérprete de “Millones” respondió que “ya son casi dos años y medio que no cantamos una canción” y agregó: “Díganme si no es momento de que Camilo y Evaluna tengan una nueva canción juntos”.

Esta fue solo la primera de muchas pistas en torno al próximo lanzamiento. Días después, el colombiano mostró su práctica en guitarra de una melodía tropical y romántica de la que luego revelarían parte de la letra:

“Vayámonos de acá, please, a nuestro lugar feliz, al lado del mar, contigo no me falta nada”, cantaba la pareja Montaner en uno de sus reels, asegurando que este sería el coro de la nueva canción.

Para continuar adelantando datos, Evaluna grabó un video en el que le consulta a su esposo cómo se dice “por favor” en inglés, a lo que él respondió “se dice Please, pero al pronunciarlo es como si se escribiera plis”, por lo que se presume que este podría ser el nombre de la esperada producción.

Este jueves, la pareja compartió una melodía mucho más elaborada en trompetas, acompañada por la pareja disfrutando de lo que parece ser la pista musical de la canción. El material fue acompañado por la repetitiva frase “Terminemos esto ya, Plis”.

Pese a que todo indica que el tema está listo para salir a la luz, los artistas aún no han revelado la posible fecha de estreno.

Vale recordar que el matrimonio se ha dedicado a producir música para Camilo en solitario desde el nacimiento de su hija Índigo, con la que Evaluna se ha dedicado de lleno a la maternidad. Sin embargo, este podría ser su regreso a la palestra musical luego del exitoso estreno de 2021 que llevaba el nombre de su pequeña.