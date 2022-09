"El juego del calamar" tiene a Leonardo DiCaprio en la mira

¿Se imaginan a Leonardo DiCaprio en "Squid Game" ("El juego del calamar")? Pues parece que la fantasía podría volverse realidad, luego de que el creador de la serie Hwang Dong-hyuk soltara que quiere a la estrella de "Titanic" en su sangrienta tercera temporada.

Aunque los actores de Hollywood no están contemplados en la segunda temporada, el productor destacó que sí podrían barajarse en una tercera y asomó a DiCaprio, según reseñó el portal Collider.

"Eso no está en el plan y si el escenario cambia, tal vez en la Temporada 3. Pero para la Temporada 2, todavía está ambientada en Corea. Leonardo DiCaprio dijo que es un gran admirador del ‘Juego de calamar’ así que tal vez, si el tiempo o las oportunidades lo permiten, podemos pedirle que se una a los juegos", contó Dong-hyuk.

De acuerdo con la información, la trama aún es un misterio, pero el público puede esperar que Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) y el líder (Lee Byung-hun) regresen.

Lo harán junto con la presentación del novio de Young-hee, Cheol-su. Más allá de estas caras familiares, la segunda temporada también presentará muchos desafíos originales y mortales. "Sí hay algunos ‘new games’. Sin embargo, no quiero dar ningún spoiler, así que todo lo que diré es que habrá nuevos juegos. Incluso mejores juegos que la primera temporada", prometió Dong-Hyuk.

Hwang también reveló que se incrementó el presupuesto para la segunda temporada. La famosa serie está programada para comenzar la producción el próximo año, con una fecha de emisión estimada para 2024.

Como se recordará la primera temporada dio un giro oscuro en los juegos de niños presentados en cada episodio. Entre ellos figuraban "luz roja, luz verde" y "tira y afloja". "Les ruego que no escriban artículos sobre los juegos porque la audiencia necesita sentir el suspenso y la emoción de lo que viene a continuación. Si me emborracho demasiado y balbuceo, les pido que me asfixien para evitar que haga spoilers", dijo riendo.