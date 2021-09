El juego del calamar: Conozca los detalles sobre la muñeca gigante y su macabra historia

Dong-hyuk Hwang, creador y director de El juego del calamar, exitosa serie surcoreana que causa furor en Netflix, ha ganado gran notoriedad debido a la alta audiencia que generó desde su estreno el pasado 17 de setiembre.

“Los juegos podrían ser algo que solía jugar cuando era niño cuando era inocente y eso podría tener las consecuencias más intimidantes de vida o muerte”, explicó. “La combinación de los dos podría crear una ironía muy sorprendente”, declaró Dong-hyuk durante la promoción de la serie.

Asimismo, la serie marcó el regreso del actor Gong Yoo, reconocido por su papel en la película Estación Zombie y la serie Goblin. Si bien no tiene un rol protagónico en esta serie, su participación es decisiva para los siguientes hechos que se desencadenan para la trama.

Alerta de spoiler

¿Cuál es la función de la aterradora muñeca gigante? Simple, este sigue una tradición coreana, un juego llamado ‘La rosa de saron está floreciendo’, con algunas reglas adicionales.

El juego consiste en un verdugo, en este caso, la muñeca gigante, quien entona una canción mientras los jugadores se acercan lentamente. Cuando el verdugo deja de cantar y voltea, si encuentra a algún participante moviéndose, este será capturado y no podrá ganar.

Sin embargo, en la serie la función de la muñeca se torna más macabra, pues también es una competencia para los jugadores. La figura canta ‘jugaremos, muévete luz verde’. Cuando voltea, su sistema es capaz de reconocer a uno del grupo moviéndose, mandando una alerta para que los francotiradores disparen al perdedor.

Esta fue la primera prueba, en la que los participantes se dan cuenta que los perdedores que no completen las pruebas, serán asesinados.

Monos rojos y una máscara

Sobre el traje rojo y la máscara que usan los vigilantes de los competidores del juego, que a muchos nos recuerda a los atracadores de “La casa de papel”, Hwang explicó sobre las formas geométricas que vemos en ellos:

“Los círculos son los trabajadores, los triángulos representan a los soldados que están armados, mientras que los cuadrados son para los gerentes”. El guionista y director reveló que se inspiró en las hormigas obreras, “que tienen un propósito y un propósito solo dentro de la colonia“.

Escenografía a gran escala

El actor Lee Jung Jae contó, por ejemplo, que cuando él y sus compañeros entraron al set “Luz roja, luz verde” por primera vez” se sorprendieron con el enorme árbol y muñeca que vieron ahí.

“Lo que más me sorprendió fue que pensé que harían el árbol y el árbol enorme con CGI o VFX”, pero cuando llegué allí, estaba allí. De hecho, hicieron el árbol y la muñeca enorme. Para colmo, ¡funcionaba mecánicamente! Casi me hizo sentir que realmente tenía que ser rápido con mis acciones y me ayudó mucho con mi actuación“.

Para Hwang, el objetivo de la serie es, ante todo, que el espectador pueda entretenerse. Sin embargo, invitó a profundizar en lo que hay detrás de esta historia.

“Una vez que termines el programa, te puede llevar a pensar, ¿por qué estoy viviendo tan duro, por qué tengo que competir todo el tiempo, dónde comenzó todo esto y a qué nos lleva? Eso es algo que me gustaría que el público sintiera después de ver la serie“, dijo.