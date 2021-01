“El humor de mi vida”: El poder gordo llegará al teatro

No se trata de que el ocurrente, jocoso y por demás alegre locutor y animador zuliano Adolfo Naveda ahora sea uno de los mejores humoristas que esta tierra parió, sino que ahora se embarcó en una producción donde hace su debut en el teatro, con el monólogo: “El humor de mi vida”, un monólogo teatral de humor, entretenimiento y muchas vivencias propias que trata sobre las interrelaciones de los gordos para enamorar a las chicas.

En la pieza, escrita y dirigida por Eduayn Ros Nazariego y producida por Loiret Villalobos y la empresa de espectáculos Kids Dreams Wold, le da vida a una historia entre ángeles y demonios contada con la chispa marabina que nos hará caer en cuenta la realidad en que vivimos para enmendar los errores que cometemos, con el fin de tratar mejor y valorar a cada gordito que tenemos en nuestras vidas. Un trabajo del que el artista asegura sentirse afortunado de interpretarlo, “quizás es que me he convertido en una adicto al hablar del tema, pero siento que ni siquiera es una adicción o una enfermedad, sino una necesidad como artista, como figura pública, que de alguna manera y por algún medio uno pueda despertar esa curiosidad en mucha gente y fíjate que no estoy muy lejos” dijo Naveda.

“Lo cierto es que estoy seguro que está obra logrará llenar cada teatro, cada espacio donde se presente y sacarle sonrisas a cada alma que la disfrute” añadió.

“Estoy seguro que llegará a ser un fenómeno, en el micro teatro zuliano y venezolano pronto arranca la gira donde voy a recorrer todo el país, es realmente primera vez que un locutor zuliano se atreve a realizar un trabajo en teatro”, señaló al tiempo que dijo “me emocioné cuando me hablaron del proyecto, quería hacerlo de inmediato y sin leerlo me llamó mucho la atención el título”, ¡¡¡El humor de mi vida!!!”.