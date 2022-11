El Festival Eroscopio traerá a Venezuela el cine de 18 naciones europeas

La edición XVIII del Festival Eroscopio 2022 del cine europeo en Venezuela proyectará 21 películas de 18 naciones europeas (España, Italia, Francia, Malta, Chipre, Croacia, Polonia, Países Bajos, entre otros).

Las películas, de gran factura europea, recorrerán 14 estados venezolanos como Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Cojedes, Táchira, Zulia, son algunos de ellos.

En Caracas, se podrán disfrutar en la sede de la Cinemateca Nacional.

El jefe de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, Rafael Dochao, resaltó la diversidad de los temas que se tratan en la cartelera europea.

"El cine europeo es muy libre y profundo (…) No las he visto todas, pero sí unas cuantas antes de llegar a Venezuela, ahora he visto otras, son películas que incluso me llevaron a echar lágrimas de emoción por la belleza", expresó en entrevista con Marypili Hernandez, en Sin Duda, por Unión Radio.