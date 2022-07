"El éxito no está a un paso", dice Ariana Godoy, famosa escritora zuliana de Wattpad

La escritora venezolana radicada en Estados Unidos Ariana Godoy, que gracias al éxito de sus libros en la plataforma Wattpad ha llegado al mundo editorial tradicional y a Netflix, dice a Efe que le gusta ser una "luz en la oscuridad" que rodea a muchos latinos en este país.

"Es genial poder compartir mi voz; viviendo en Estados Unidos sabemos que somos una minoría. Me gusta levantar el nombre no solo de mi país", afirma esta autora de 32 años en una conversación telefónica desde Carolina del Norte, donde vive, trabaja como maestra y escribe.

"Me gusta que seamos noticia de una forma positiva, hay muchos artistas entre nosotros, me gusta ser una luz dentro de la oscuridad que a los medios le gusta resaltar", enfatiza la autora de la novela "A través de mi ventana", publicada en 2019 por Alfaguara, llevada al cine por el español Marçal Fores y estrenada este año en Netflix.

Godoy, una zuliana llegada hace seis años a Estados Unidos, empezó escribiendo con "internet prestado por un amigo" y publicó en 2010 su primera obra en la plataforma Wattpad, en la que los creadores pueden publicar novelas, relatos, artículos, poemas, blogs y otros textos que los usuarios pueden leer de forma gratuita.

Cuenta con más de dos millones de seguidores dentro de una comunidad global de 90 millones de lectores y escritores que están conectados "a través del poder de las historias", según dice el sitio web de Wattpad.

Ahora tiene publicado un "montoncito de libros" por "una de las editoriales más grandes del mundo" (Penguin Random House) y solo el decirlo la emociona, porque no ha sido algo fácil.

"Ustedes no han visto los 10 años de trabajo, a veces se piensa que el éxito está a un paso, trabajé muchísimo y sigo haciéndolo", comenta.

Godoy "ama" a los lectores que la siguen desde que subió a Wattpad sus primeros textos, unas historias de vampiros. "Somos una familia, ha pasado mucho tiempo, las vi crecer, casarse, tener hijos", dice Godoy, quien habla de "ellas" porque el 95 % son mujeres.

"Dejan comentarios, pueden comentar por párrafo, es muy cool, te das cuenta desde el punto editorial si un párrafo gustó mucho", explica sobre la plataforma de auto edición donde ella misma se lanzó.

"'Mi amor de Wattpad' fue el boom en el 2011", dice sobre esta novela juvenil donde la protagonista, Jules, una adolescente que disfruta leer y navegar por internet, se une a una comunidad virtual de escritores y lectores.

Con Penguin Random House ha publicado "A través de ti", "Heist (¿Cazar o ser cazado?)" y "Fleur (Mi desesperada decisión)", el más reciente.

Sin embargo, "A través de mi ventana", que narra la historia de Raquel, una joven que vive perdidamente enamorada de Ares, un atractivo y misterioso vecino que le piratea la clave wifi, sigue siendo uno de sus libros con el que "mucha gente se siente identificada".

Sobre la película hecha a partir de su novela, protagonizada por Clara Galle en el rol de Raquel y Julio Peña Fernández como Ares, afirma haber "disfrutado mucho el proceso".

"Es una sensación agridulce porque a mis personajes los veo plasmados en el televisor, aunque separo ambas cosas. Amo el trabajo que hicieron, a veces me pongo a ver la película y no me lo creo".