El disco de vinilo en Venezuela, una tendencia al alza

Al caer la tarde, Fernando pasa su tiempo curioseando en los estantes de una pequeña tienda de música en Caracas, que pretende incluir a Venezuela en la larga lista de países que han hecho de los viejos discos de vinilo una tendencia con más seguidores cada día, pero poco extendida, todavía, en el país caribeño.

Fernando Domínguez, quien se confiesa amante del rock y de la música anglosajona, ha descubierto una nueva forma de escuchar a sus favoritos a través de los discos de larga duración o LP.

"En realidad, mi colección no es de vinilo, pero me está llamando la atención esta onda retro (...) en este país como que lo tenemos un poco reprimido, no había mucha variedad, no había dónde escoger y ya ahora es distinto. Creo que si no soy coleccionista, me voy a convertir en uno", dijo a Efe mientras sostenía un disco de la banda canadiense Rush.