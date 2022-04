El australiano Adam Ferguson nombrado Fotógrafo del Año por "Migrantes"

El australiano Adam Ferguson ha ganado el premio al Fotógrafo del Año y 25.000 dólares en los Sony World Photography Awards 2022, un concurso en el que el español Javier Arcenillas quedó finalista en una de las categorías competidoras, según anunciaron este miércoles los organizadores.

También se desvelaron hoy también los ganadores en las diferentes categorías de Profesional -que incluye series de imágenes englobadas en diez secciones-, Abierta (a la que optan trabajos de una sola imagen), Estudiantes y Jóvenes, según un comunicado.

"Migrantes", el trabajo premiado de Ferguson, es una serie de autorretratos de migrantes en México que fueron tomados mientras esperaban para cruzar la frontera de Estados Unidos.

Acompañado de los periodistas mexicanos Ernesto Rodríguez, Silvia Cruz, Noe Gea Medina y Laura Mónica Cruz Flores, Ferguson fotografió a los migrantes que se alojaban en los refugios cercanos a la frontera, grabando sus historias y trabajando con ellos para escenificar y capturar la imagen en un espacio distendido.

Mike Trow, presidente de la categoría Profesional 2022, afirmó hoy que "esta colección de retratos dice mucho sobre cómo la moral y el respeto pueden ayudar a evitar esa sensación de manipulación e invasión de lo privado, de la que a menudo se acusa a la fotografía".

Para Ferguson, la serie de imágenes "fue un intento de hacer fotografías que inspiraran empatía en lugar de simpatía".

Los organizadores revelaron también los ganadores de otras secciones incluidas en la categoría Profesional, aquellos que presentaron un trabajo de entre cinco y diez imágenes, cuya temática abarcó desde historias de crisis políticas y climáticas hasta meditaciones personales sobre la familia.

Estos fueron, en la sección de arquitectura y diseño, el croata Domagoj Burilovi por su serie "Dorf", en la que quedó finalista el español Javier Arcenillas, por su trabajo sobre la ciudad de Nur-Sultan en Kazajistán.

En la sección creativa, ganó Alnis Stakle por su serie "Mellow Apocalypse"; el danés Jan Grarup quedó vencedor en la de proyectos documentales por su serie "The Children of the Financial Collapse in Venezuela", mientras que el primer puesto en Medioambiente fue para Shunta Kimura, de Japón, por su serie "Living in the Transition" y el premio de la categoría Entorno se lo llevó el italiano Lorenzo Poli por "Life on Earth".

En la sección Portfolio ganó el británico Hugh Fox por su presentación "Portfolio"; en Retratos, el australiano Adam Ferguson (Australia) por su serie "Migrantes"; en la categoría Deporte venció el brasileño Ricardo Teles por su serie "Kuarup".

Haruna Ogata (Japón) y Jean-Etienne Portail (Francia) se impusieron en Naturaleza muerta con por sus series "Constellation" y el húngaro Milan Radisics ganó en la categoría de Vida Salvaje y Naturaleza por su serie "The Fox's Tale".