El animador Jesús de Alva llevó propuesta de matrimonio al concierto de Melendi

Durante la presentación del cantante español Melendi en su concierto "Likes y cicatrices", realizado en el Poliedro de Caracas la noche de este sábado, el animador Jesús de Alva aprovechó la velada romántica para subir al escenario con su novia, Alejandra Dávila y finalmente, "darle la roca".

Un encuentro lleno de emociones que miles de venezolanos disfrutaron teniendo al intérprete de "La promesa" frente a frente, luego de 10 años de ausencia en los espectáculos del país sudamericano. El talento de Televen no dudó en usar la icónica oportunidad para disfrutar algo que la pareja tiene en común: su afición por la música de Melendi.

"Me puse a pensar y resulta que siempre que estamos juntos, escuchamos Melendi, no hay otras canciones que yo te pueda dedicar. Cuando ví el concierto dije, ¡Es hoy, no hay otro día!" Expresó De Alva desde el escenario en compañía del cantante español y su pareja.

En los breves minutos que De Alva pudo tomar el micrófono y manifestar su propuesta se le vió ansioso y lleno de nervios, hasta que luego de usar la frase, "Eres la chica ideal", dobló su rodilla para hacer la esperada pregunta a su concubina: "¿Quieres formalmente casarte conmigo?"

El momento cautivó la emoción de todo el público presente, quienes se unieron en aplausos cuando la modelo venezolana dijo el "Sí" al ex Mister Venezuela.

La joven pareja ya cuenta con años de convivencia hogareña juntos, así como dos hijas pequeñas de 2 años y 10 meses.