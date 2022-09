Eele Víctor, una de las nuevas promesas del trap y lo urbano

Con la firme intención de demostrar que el beat es como un lienzo en el que se pueden plasmar las más poderosas letras que hablen de la cotidianidad, o el lenguaje urbano de la calle, nace la propuesta musical de Eele Víctor, un joven zuliano que a través de trap y demás sonidos inmersos en este género busca romper esquemas y ser pionero en su estilo.

El “Free style” lo define y a través de éste ha logrado crear una gran cantidad de canciones en las que no solo demuestra su potencial y talento para la composición, sino también para expresar lo que nace de su inspiración y con lo que busca agradar a su entorno y que éste masifique cada estrofa y que la haga propia, sobre todo cuando sus canciones poseen temáticas que pueden llegar a transformar realidades.

Eso es lo que se puede apreciar en su reciente sencillo llamado “E ELE FREESTYLE #1” en el que hace una crítica muy directa a quienes no tratan de rescatar el trap, rap y demás sonidos urbanos, sino que por el contrario, lo desprestigian y hacen ver muy banal o que no posee un objetivo claro, cuando por el contrario, él tiene como misión defenderlo y seguir mostrándolo a sus seguidores.

Su inspiración llegó en medio de la pandemia por Covid-19, ahí exploró y descubrió que tras cada beat podía expresar algo real o irreal en sus letras, pero que sonaba bien y tenía el potencial para hacerlo cada vez más contundente. Su inspiración viene dada de los máximos exponentes del trap de Puerto Rico como Arcángel, Bad Bunny, Noriel, De La Ghetto, pero su estilo es muy auténtico, no se parece a nadie y además es muy orgánico, eso lo demuestra con cada lanzamiento de sus sencillos.

“Trato siempre de montarme en un drill, escribir sobre temas muy variados, pero sobre todo me gusta innovar y estar siempre en la búsqueda de nuevos sonidos, así como de canciones que suenen más a la esencia del trap, del rap. Que sean cada vez más underground, menos comercial a lo que se acostumbra a escuchar, pero no descarto el siempre innovar a través del reggaetón y otros sonidos parecidos”, dijo este joven zuliano.

Y aunque Eele Víctor está claro que el trap posee varios detractores por el contenido de sus letras, hace una invitación a que las personas posean una mente más abierta sobre ello, ya que considera que no todo lo que está escrito es lo que profesa en su día a día.

“El hecho de que yo diga cosas fuertes en mis canciones quiere decir que las hago, ni obligo a nadie a hacerlas, cada quien escucha lo que quiera, solo me gusta cómo suenan y así quedan plasmadas en cada sencillo. Me gusta, disfruto hacerlo y no le hago daño a nadie con eso”, añadió.

Jandro, un reconocido productor venezolano, lo acompaña en este proyecto que goza del apoyo de sus padres y de todo aquel que gusta del trap y de todo lo que genera una reacción positiva en medio del tan complejo mundo de este estilo musical que defiende y con el que espera traspasar fronteras, pues considera que aún hay mucho por hacer y expresar al mundo a través de sus temas.