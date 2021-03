Edgar Ramírez es la estrella de la portada de People en Español

El actor Edgar Ramírez no para de recibir buenas noticias. Este domingo manifestó la felicidad que le causó saber que era la estrella de la portada de la revista People en Español, además del éxito de su más reciente filme, ¡Hoy sí!

“¡Qué orgullo estar en la portada de People en Español! ¡Qué orgullo haber interpretado a la familia latina en ¡Hoy sí! la película número 1 en el mundo este domingo! ¡Qué orgullo ser parte de la familia “Torres” junto a Jennifer Garner, Jenna Ortega, Julian Lerner y Everly Carganilla …la nueva familia americana!”, expresó Ramírez en su cuenta de Instagram.

Las felicitaciones a Ramírez por su aparición en la revista People en Español no se hicieron esperar. A menos de una hora de la publicación en la red social, el post tenía más de 100.000 reproducciones y miles de comentarios.

“Muy orgullosa de ti, como tachirense y de La Grita, te doy las gracias porque no solo has puesto el nombre de Táchira en alto, si no que a todo Venezuela”, comentó una persona. Otra dijo: “Acabo de ver Yes day, me encantó, que sigan los éxitos”.

“No hy que dar nada por sentado”

En al entrevista que le realiza People en Español, el artista tachirense aborda varios temas y uno de ellos fue lo vivido el último año: “Si hay una lección muy clara que nos deja la pandemia es que ni el tiempo ni el foco es algo que podemos dar por sentado”.

Jennifer Garner y Édgar Ramírez hablan de ¡Hoy sí!: Es una película muy personal

Ahora, dice, disfruta y valora cada momento, tal cual lo vivió en el set junto a Jennifer Garner. “Como venezolano, por lo que hemos pasado las familias venezolanas en los últimos años con la crisis humanitaria y con el tema de la dictadura y las separaciones y rupturas familiares, estar disgregados por todo el mundo, la historia me invitaba a trabajar positivamente ese dolor de estar separado de mi familia”.

Ramírez y Garner interpretan en la película a unos padres que deben decir durante todo ujn día sí a todas las peticiones de sus hijos.

“No hay un mejor momento para una película como esta (…) queremos que cuando la gente la vea a nivel mundial no solo se divierta y se inspire, sino que sienta también esperanza de que esta crisis va a pasar, que esto lo vamos a superar y que más pronto que tarde vamos a poder estar nuevamente en el mismo espacio físico con la gente que amamos para poderlos abrazar y besar y nunca dejarlos ir”, señaló cuando le preguntaron por qué había hecho la cinta.