Dwayne Johnson no usará armas reales en sus rodajes tras el accidente de Alec Baldwin

El actor Dwayne Johnson conocido como «La Roca» solo usará pistolas de goma en sus sets luego de la muerte accidental a tiros de la directora de fotografía Halyna Hutchins por Alec Baldwin.

Johnson dijo que hará cumplir esta nueva regla en cualquier estudio con el que trabajen él y su compañía de producción en el futuro.

«Perdimos una vida. Mi corazón está con su familia y con todos en el set. Conozco a Alec desde hace mucho tiempo. No puedo hablar por otras compañías de producción u otros estudios. Pero, ¿qué deberíamos hacer? En una situación como esta, se aprende de ello», explicó a Variety en la premiere de Alerta roja.

«Creo que hay nuevos protocolos y nuevas medidas de seguridad que debemos tomar. Especialmente a raíz de lo que acaba de suceder. No puedo hablar por nadie más», agregó.

«Pero puedo decir con claridad que cualquier película que hagamos en el futuro en Seven Bucks, cualquier serie de televisión o cualquier cosa que produzcamos, no usaremos armas reales en absoluto. Vamos a cambiar a pistolas de goma, y nos encargaremos de ello. No nos vamos a preocupar por los dólares, no nos preocuparemos por lo que cuesta», adelantó.