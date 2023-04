Drake Bell apareció "sano y salvo": no creerás la razón de su ausencia

El actor y cantante Drake Bell fue localizado "a salvo" por funcionarios del departamento de Policía de Daytona Beach, luego de haber sido reportado como desaparecido "y en peligro".

“En este momento podemos confirmar que las fuerzas del orden están en contacto con él y que el señor Bell está a salvo”, señalaron las autoridades el jueves por la noche.

Alrededor de 24 horas después del aviso de alerta de la policía, fue el mismo intérprete quien aclaró que dejó su celular en su carro y por eso no respondía.

“Dejas tu teléfono en el coche y no contestas por la noche y ¿ocurre esto?”, escribió en su cuenta Twitter sobre su desaparición.

Las reacciones de los fans no han tardado en aparecer, algunos aliviados, pero otros molestos porque consideran esta reacción una falta de respeto.

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂

— DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 13, 2023