Douglas Tapia preside el Miss Zulia rumbo al Miss Venezuela 2022

La junta directiva de Venevisión, conjuntamente con la organización Miss Venezuela, ha decidido volver a realizar los castings regionales para escoger a las participantes del máximo concurso de belleza nacional. Es por ello que designaron al diseñador internacional Douglas Tapia como director de la franquicia Miss Zulia, rumbo al Miss Venezuela, no solo por su dilatada trayectoria profesional, sino también por ser considerado vivo ejemplo de responsabilidad, confianza y gerencia empresarial.

Comprometido con la evolución, desarrollo del talento y la belleza zuliana, Tapia no dudó en aceptar esta nueva invitación que suma otro acierto en su carrera profesional. “Se cumplen 70 años del Miss Venezuela, una marca que ha trascendido fronteras, por lo tanto, me siento honrado y comprometido en apostar por mi país, aportando voluntad de trabajo a esta institución que me brindó la oportunidad de iniciar mi carrera y que hoy asumiré el compromiso en pro de la belleza y el talento de mi estado, es hora de renacer”, expresó el diseñador que también ha destacado con su trabajo en premiaciones como el Grammy, Oscar, Billboard y Lo Nuestro.

La primera fase del proyecto será un llamado a casting cuyos requisitos son: haber nacido en el estado Zulia, tener una edad comprendida entre 18 y 25 años, carrera universitaria o en desarrollo, estatura de 1,75 metros en adelante y estar soltera.

Douglas Tapia también anunció al que será su equipo de trabajo: Rosángela Matos, miss Yaracuy 2018, host, modelo internacional y ahora empresaria con su nueva escuela de modelaje RM. Además, le acompaña Jessica Ibarra, miss Trujillo 2010 y dueña de la agencia más importante de la Costa Oriental del Lago: La Academia. Ambas serán subdirectora de imagen y de los castings que se efectuarán Maracaibo y la Costa Oriental, respectivamente. Sus academias serán la sede para la preparación de todas las candidatas.