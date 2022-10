Don Omar revela las razones de su rivalidad con Daddy Yankee [+Video]

Daddy Yankee vuelve a ser tendencia en redes sociales. El reguetonero se encuentra realizando una gira, con la que formalmente se retira, sin embargo se encuentra en el ojo del huracán tras declaraciones en su contra de Don Omar en reciente entrevista.

Todo comenzó con un concierto que Don Omar le propuso a Rafael Pina, que se iba a llamar Don vs Don. Él cuenta que el productor le dijo que incluyera a Daddy Yankee en la idea.

A medida que comenzó a gestarse la gira de The Kingdom, hubo una serie de sucesos que incomodaron al cantante de Danza Kuduro. Primero porque a Yankee no le gustó la logística y escenografía que propuso Don Omar, y segundo porque tras el primer show salió una portada agresiva en el periódico más importante de Puerto Rico: “Daddy Yankee noquea a Don Omar”.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada ¿Quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano, se los puse encima de la mesa, me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que claro que no iba a pasar porque yo soy el primero que no voy a venir más", explicó