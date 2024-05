Don Omar a Omar Enrique: “Venezuela no necesita más conciertos, necesita menos corruptos”

El cantante Don Omar le dio hoy una contunde repuesta a Omar Enrique, luego que el “Príncipe del merengue” manifestara que estaría dispuesto a traer al reguetonero, Arcángel o Ana Gabriel si estos artistas piden disculpas al Gobierno por las críticas previas.

“Qué derecho tiene Don Omar, Arcángel o Ana Gabriel de meterse en los asuntos internos y políticos de Venezuela, no tienen ningún derecho y no pueden opinar, porque no viven la realidad que se vive aquí”, dijo el cantante venezolano en una reciente entrevista en el podcast de la conductora Melisa Rauseo.

Rápidamente, Don Omar no se quedó callado y compartió el video de Enrique acompañado de un breve texto en el que además buscó el apoyo de sus seguidores. “Venezuela no necesita más conciertos, necesita menos corruptos”, refirió.

“Y como leer ayuda a quitar lo bruto aquí en los comentarios le dejo la opinión de todos los venezolanos que tienen claro que lo digo es totalmente cierto. Viva Venezuela libre 🇻🇪”, puntualizó el artista puertorriqueño.