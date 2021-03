Dolly Parton se vacunó contra el Covid-19 y cantó una nueva versión de “Jolene”

La cantante estadounidense Dolly Parton, de 75 años, fue inmunizada contra el Covid-19 con la vacuna de Moderna, la misma que ella ayudó a financiar con una donación de un millón de dólares. Parton se vacunó en el centro médico de la Universidad de Vanderbildt en Nashville, Tennessee, donde se investigó el antídoto.

Antes de recibir la vacuna, Parton cantó una versión Covid-19 de Jolene, su canción más famosa, para animar a la gente a que también se inmunice. “Vacuna, vacuna, vacuna, vacuna, te lo ruego, por favor, no lo dudes. Vacuna, vacuna, vacuna, vacuna, porque una vez muerto, ya es un poquito demasiado tarde“.

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC

— Dolly Parton (@DollyParton) March 2, 2021