Documental "The Ballerina" se estrenará este 26-Abr en el Centro Bellas Artes

En la semana conmemorativa del Día Internacional de la Danza, la Secretaría de Cultura del estado Zulia estrena el documental The Ballerina en la pantalla del Centro Bellas Artes Ateneo de Maracaibo (CBA), el próximo miércoles 26 de abril, a las 6 de la tarde.

Para Viviana Márquez, Secretaría de Cultura del estado, celebrar el día internacional de la danza tiene especial significación, “por ser una disciplina de arte universal y diversa que no tiene barreras políticas, culturales ni éticas; es la representación de la interacción social a través del cuerpo”.

“El propósito que hoy nos invita tiene que ver con la necesidad de la Secretaría de Cultura de ir articulando el entramado donde las artes tienen su máxima expresión”. En el caso de la Danza, “su carácter universal nos mueve a masificar la disciplina, es decir, que cada vez más personas se enfrenten a ella, desde la acción creativa y desde la audiencia”, afirmó Márquez.

Junto a la productora norteamericana Pyknic Films, el CBA, Cinema Zulia y Vanessa Rubio, la Secretaría de Cultura brindará al público zuliano la oportunidad de apreciar esta obra audiovisual producida desde los Estados Unidos por los cineastas venezolanos Alejandro González y Milli Rosales, quienes muestran en The Ballerina la danza de la vida de una Primera Bailarina en Venezuela.

The Ballerina, por primera vez en Venezuela.

Este documental narra la historia de Vanessa Rubio, desde los inicios en su infancia en el ballet hasta convertirse en Primera Bailarina en Venezuela.

The Ballerina “es un mensaje de auto superación, de creer en sí mismo, perseguir tus sueños y que hacer lo que te apasiona puede inspirar a otros a seguir sus sueños y llevarte a experimentar nuevas facetas en tu vida, conocer lugares, personas y crecer física y mentalmente”, comenta el director Alejandro González.

El miércoles 26 de abril se proyectará The Ballerina por primera vez en una pantalla en Venezuela, luego del estreno internacional realizado en enero de 2020 en el Silverspot Cinema de Miami, tras más de dos años de intensa producción.

Para su protagonista, uno de los principales retos del documental fue grabarse a sí misma. "Estábamos entre dos países, los productores en Estados Unidos y yo acá; entonces, me tenían que dar todas las instrucciones para hacer algo que yo no manejaba, cómo grabar, configurar la cámara, pasar la información y enlazarnos. Además, el proyecto no tenía ningún presupuesto, básicamente, pero se sumaron esfuerzos para desarrollarlo", acota Vanessa Rubio.

"En el documental van a conocer mi historia, cada quien tiene su historia", agrega Rubio. "Hay muchísimos bailarines espectaculares en el país y en el mundo, pero tener algo que contar que pueda llegar al corazón y que pueda inspirar es algo que quizás no todos tenemos la oportunidad de hacer y este documental puede llegar a eso".

El cine para la transformación social

The Ballerina representa la manifestación de dos importantes expresiones artísticas como son la danza y el cine, que se unen para comunicar una historia de superación personal y profesional en un contexto marcado por grandes barreras.

Para la Secretaria de Cultura, Viviana Márquez, el cine "siempre será esa herramienta de transformación social, ese espejo para vernos y ver a los otros, que usa el arte y en este caso la danza de manera transversal, para presentarnos, en la Venezuela actual, un acto de resiliencia, de fe, de creer fervientemente en este país; la historia de vida de la excelente bailarina Vanessa Rubio".

"Este documental puede dar muchos mensajes sobre la vida; sin embargo, creo que el principal es superar los obstáculos, dejar a un lado el miedo y realmente dedicarte a lo que te apasiona y lo que te hace feliz", asegura su protagonista.