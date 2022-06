Disputa en redes entre J Balvin y Christian Nodal podría haber llegado a su fin

Tras la disputa protagonizada hace unos días entre Christian Nodal, J Balvin, que involucró la creación de una "tiradera" por parte del mexicano, quien después se disculpó, ha sido el cantante de urbano quien ha dado su postura al respecto, con lo cual se podría decir que el conflicto entre ellos terminó.

Todo comenzó con una broma que se salió de control, que en un momento Nodal tomó a mal y de ahí el asunto escaló a tal grado que el ex prometido de Belinda le compuso una "tiradera" titulada "Girasoles", descargando un montón de ofensas para el intérprete colombiano; sin embargo, al poco tiempo se arrepintió y ofreció disculpas a José, nombre real de J Balvin, reseñó Notistarz

"Quizás si me hubieran preguntado si yo estaba bien con que el (que) me subiera en su cuenta de 50M (millones) lo del 'encuentren las diferencias' hubiera sido diferente, pero al contrario me dolieron las burlas y la gran exposición", refirió en uno de sus conciertos Nodal.

"Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse de mi aspecto físico y los tatuajes de mi ex. Yo tengo derecho a que la gente que no tiene ni idea de mí me conozca por mi talento y no por todo lo morboso. No es que me falte humor, falta empatizar, mundo", indicó.

Tras sus palabras y la salida del tema, J Balvin ha reaccionado y a través de sus stories de Instagram ha reaccionado a sus palabras, y claro, al tema que ya está en casi todos lados, ésta vez en un tono más conciliador.

"No soy nadie para juzgarlo, estaba pasando un mal momento, yo hice mis chistes sin mala intención. Entiendo su punto de vista y obviamente aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie para juzgar a quien. No soy dueño de la verdad ni nunca lo seré", dijo y agregó que ya llegó a un acuerdo con Nodal.

"Es para dar ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo para la sociedad porque al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo", comentó.