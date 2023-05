Disney une a Los Simpsons y Star Wars en un nuevo cortometraje

Disney+ sorprendió a los fanáticos de Los Simpsons con el estreno de un crossover con la exitosa saga Star Wars: se trata de un cortometraje titulado "Rogue, (no del todo) one", un obvio juego de palabras con la película de la franquicia de 2016 "Rogue One: Una historia de Star Wars".

El corto animado estará protagonizado por la pequeña hija de Homero Simpson, Maggie. En el avance compartido en redes sociales, se muestra como ella evade al Imperio en su propio coche aeronáutico inspirado en el de Grogu en "El mandaloriano".

Según el comunicado de prensa, en el corto de cuatro minutos "Homero pierde la pista de Maggie, que se sube al vehículo de Grogu para una aventura hiperespacial a través de la galaxia. Enfrentándose a un escuadrón de cazas imperiales TIE, Maggie lleva la batalla a Springfield en este épico corto que celebra todo lo relacionado con Star Wars".

No es la primera vez que los universos de Star Wars y Los Simpson se encuentran. En el Día de los Inversores de Disney en 2021, el streamer reunió a Homero y Dana Walden en un vídeo promocional, y en 2021 un corto animado llamado "The Force Awakens From Its Nap" presenta a Maggie luchando contra Padawans en el espacio. Ese mismo año, las franquicias se emparejaron en el Día Disney+ para otro corto "Los Simpson en Plusaversary".

Además de Disney, numerosas marcas han hecho interesantes anuncios y lanzamientos de productos en honor del Día de Star Wars. Kith ya ha agotado las existencias de su colección de edición limitada "Star Wars" que lanzó este jueves. Otras marcas que han lanzado colecciones galácticas son Fossil, Funko Pop!, DC Shoes y Amazon.

El cortometraje ha divertido a todo el público de la plataforma de videos con su estreno del pasado 4 de mayo, acumulando numerosos comentarios de emoción entre los internautas que vieron el avance en redes sociales.