Disney tendrá un actor con síndrome de Down en el film Peter Pan & Wendy

Noah Matthews, un joven de 15 años, se ha convertido en el primer actor con síndrome de Down en formar parte del elenco estelar de una película de Disney. Se trata de la nueva versión en live-action del clásico Peter Pan & Wendy.

En la trama, el actor de origen británico le dará vida a Slightly, líder de los niños perdidos en la Tierra del Nunca Jamás.

Según reseñó Revista Ronda, el chico ha recibido elogios de parte del público por su talento, y consideran que ha sido una gran decisión que sea incluido con uno de los papeles más emblematicos en el clásico filme de la casa del ratón.

Por su parte, Matthews ha mostrado su emoción a través de las redes sociales, donde se ve transformado en su personaje de Slightly y escribió: “¡Soy yo! Nuevos carteles salen hoy. ¡Solo falta un mes para que Peter Pan y Wendy se estrene! No puedo esperar a que lo veas”.

Ante esto, la asociación benéfica Positive about Down syndrome (DSUK) ha nombrado a Matthews como su patrón, lo cual fue bien recibido por el famoso al expresar en la publicación de la institución, “estoy tan emocionado de ser un patrón del síndrome de Down, Reino Unido y espero ir a algunos de los eventos increíbles que organizan”, expresó el actor.

Asimismo, Noah confesó ante la prensa que “Fue una experiencia increíble, tenía mi propio tráiler e hice muchos amigos fantásticos. Todos aprendimos a pelear con espadas, lo cual me encantó. Tenía muchas líneas que aprender muy rápido, pero fue emocionante y realmente lo disfruté”.

Esta nueva versión del clásico Peter Pan será estrenado el 28 de abril a través de la plataforma streaming Disney+, durante el aniversario número 100 de Disney.