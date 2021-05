Dexter regresa con un escueto teaser y la fecha de estreno de su temporada 9

Showtime lanzó el primer teaser de la novena temporada de Dexter. El asesino en serie más querido por el público regresa con el mismo instinto criminal. Un avance que muestra que el personaje de Michael C. Hall no ha perdido su encanto homicida. Su regreso a la pequeña pantalla será en este otoño.

“Solo es un alma con buenas intenciones”, adelanta la cadena estadounidense en el tuit con la pieza de apenas 30 segundos.

Una aparente estampa idílica e invernal que queda interrumpida cuando aparece una pila de fuego y después se gira el asesino y ofrece su ya emblemática sonrisa. En el reflejo, puede verse que tiene atada y envuelta a una persona que lucha por escapar, reseñó Europa Press.

El tema musical del adelanto no está elegido al azar, pues es “Don’t Let Me Be Misunderstood” de Nina Simone, que muestra el dilema moral que tiene el protagonista.

Si a veces me ves que estoy loco. Nadie puede ser siempre un ángel. Cuando todo va mal, pierdo la cabeza. Bueno, solo soy un alma con buenas intenciones. Por favor, no me malinterpretes”, se escucha.

Junto con Michael C. Hall, vuelve Clyde Phillips, el showrunner original de la ficción, lo que hace que los fans piensen que hay un regreso a los orígenes, pues tras su marcha, la ficción fue cuando comenzó a decaer, con un desenlace que dividió mucho al público.

En los 10 nuevos episodios habrá dos nuevos fichajes, con Clancy Brown como el antagonista principal y Jamie Chung como una podcaster de crímenes reales.

Aún no hay fecha fija del regreso de la serie pero, como se ve en el avance, Showtime estrenará la novena temporada de ‘Dexter‘ este otoño.