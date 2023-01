Destruyen tumba de Martín Elías en Valledupar

A través de su cuenta de Instagram, Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, denunció que la tumba del hijo de Diomedes Díaz fue atacada y destruida la tarde de este miércoles 4 de enero.

Jaimes condenó el hecho y afirmó que es una situación que se está “saliendo de control”, reseña El Pilón.

“No suelo hacer denuncias en mis redes porque normalmente las utilizo para transmitir cosas positivas a todos los que me siguen. Sin embargo, esta situación ya se está saliendo de control y me da mucha tristeza la actitud y comportamiento de las personas en un lugar tan sagrado como lo es un cementerio”, escribió.