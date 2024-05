Destacados vallenateros rinden homenaje a Omar Geles en Plaza Alfonso López de Valledupar

Destacados intérpretes y compositores del vallenato rindieron este miércoles 22 de mayo un homenaje a Omar Geles, reconocido cantautor de este género musical colombiano, en la Plaza Alfonso López, de Valledupar.

A las 6:00 p. m., hora de Colombia, comenzaron a llegar a la mencionada plaza valduparense los familiares de este compositor que falleció este martes 21 de mayo, en una clínica de su ciudad natal.

Reinaron las lágrimas y los abrazos entre los parientes, quienes se daban el pésame y no se resignaban a la partida del "Rey del Vallenato".

La ceremonia inició con palabras y oración del pastor Gabo Rocha, de la Iglesia Catedral del Reino.

Si hay algo que está pasando en el cielo en este momento es que hay una gran fiesta porque un hombre de Dios ha llegado a su presencia”, dijo, citado por Infobae.

“Vienen a iluminar, a traer amor porque si había algo en el corazón de Omar Geles fue amor para amor y para su familia fue amor, pero no era un amor humano, era un amor que venía del cielo, sus composiciones, su música, su letra, era la manifestación de Dios a través de Omar”, añadió el religioso.

El compositor vallenato Wilfran Castillo, al subir al escenario, expresó algunas sentidas palabras para Geles.

Hoy se va una persona maravillosa, pedirle a Omar perdón si algún día no lo hice sentir orgulloso de mí, pero que lo amo, lo amo mucho”, expresó.

Durante la ceremonia, el maestro Gustavo Gutiérrez anunció que la Fundación de la Leyenda Vallenata por unanimidad rendirá homenaje a Omar Geles el próximo año.

Los Diablitos y Silvestre en el escenario

Los Diablitos, agrupación que fundó Omar Geles en los años 80, se presentó en el escenario para interpretar Historias, uno de los temas musicales más emblemáticos del compositor.

Siete producciones y que hoy quiero decirle a Valledupar, parte de este mundo, pero Dios ya lo tiene en su reino. En esta plaza hicimos el primer lanzamiento de Los Diablitos y hoy despido a mi compadre, mi hermano. Hoy le digo a Valledupar que vamos a despedir a Omar Geles con la misma alegría que nos dejó en sus canciones, por eso Omar Geles vivirá”, dijo Miguel Morales, primer cantante de Los Diablitos, y seguidamente cantó Cómo le pago a mi Dios.

Silvestre Dangond recordó muy sentidamente a Geles. "Ustedes creen que las personas no oyen ni sienten porque ya partieron de este mundo, yo quiero decirte mi negro que este fue el viaje más largo a Valledupar, me levanté muy temprano con ganas de venir a verte y darte las gracias por las 12 canciones que me diste, me las diste con el alma y convencido de que las iba a convertir en un éxito”, relató en medio del dolor.

Dangond, uno de los amigos más cercanos de Omar, le agradeció por su apoyo a lo largo de su carrera musical.

Iván Villazón, otro destacado vallenatero, subió a la tarima para interpretar Cómo te pago, pero no siguió cantando antes del primer coro, por lo conmovido que estaba.

Churo Díaz, Ana del Castillo, Alberto Mercado, Elder Dayán, Yader Romero y Ernesto Mendoza sumaron sus voces a la honra que le rindieron al compositor valduparense.

También un grupo de mujeres vallenateras rindieron homenaje a Omar Geles. Andreína y Karen Lizarazo, Margarita Doria, María Paula González, entre otras, interpretaron Tarde lo conocí, compuesta por el "Rey del Vallenato", que interpretó Patricia Teherán.

Cuando casi te olvidaba fue una canción interpretada en el escenario por los músicos de Omar Geles, quienes se esforzaron en medio del llanto.

Fue Peter Manjarrez quien cerró el homenaje a Omar al cantar Los caminos de la vida, tema insignia del cantautor.