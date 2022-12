Desorden Público suspende concierto en Chile, les negaron la visa

El pasado 2 de diciembre Desorden Público debería estar en Chile afinando los últimos detalles para el show que tenían previsto ese viernes en el Teatro La Cúpula, en la capital del país; sin embargo, no es así. Horacio Blanco, José Luis "Caplís" Chacín, Danel Sarmiento y Óscar Alcaíno no podrán celebrar junto a su público sus 37 años carrera artística ¿La razón? No recibieron la autorización de visas y permisos para su ingreso.

La noticia llegó esta mañana: "En las buenas y en las malas hay que dar la cara. Nosotros los desordenados con mucha tristeza debemos informarles que nuestra presentación en Santiago de Chile tiene que ser postergada para una nueva fecha", informó Horacio Blanco en un video publicado en la cuenta de Instagram de Desorden público.

"Pedimos disculpas, aunque no está en nuestras manos. Nuestro compromiso es regresar a Chile tan pronto las condiciones estén dadas", añadió.

Hace cuatro meses los desordenados comenzaron a tramitar su solicitud de visa de turista. La productora del show en Chile, Line Up Producciones, fue la encargada de consignar la documentación necesaria para la diligencia. "Por parte de nuestros managers, cumplimos con todos los requisitos que nos solicitaron: envío de antecedentes penales, estados de cuentas bancarias y toda la información básica de cada uno de los solicitantes de visa en nuestro equipo", contó Caplís, bajista la banda.

Pese a no contar con una respuesta de la Cancillería de Chile, Desorden Público decidió emprender su plan de viaje porque la productora chilena, que estaba a cargo del trámite, aseguró que "todo iba correctamente y que el documento de aprobación llegaría en el transcurso de esta semana".

La banda comenzó su travesía para llegar a Chile el martes. Volaron desde Caracas hasta Santo Domingo, estado Táchira, y de allí rodaron hasta San Antonio, donde sellaron sus pasaportes para salir de Venezuela y entrar a Cúcuta. «Cruzamos el Puente Simón Bolívar a pie, con maletas e instrumentos, llegamos al puesto de control de inmigración de Colombia para sellar nuestros pasaportes y entrar al país. Estuvimos casi dos horas y luego nos fuimos a un hotel en Cúcuta, mientras esperábamos la llegada del documento de aprobación de las visas», recordó Caplís.

La banda esperó hasta el último momento. Tenían programado un vuelo vía Panamá hacia Santiago de Chile el miércoles en la tarde. La banda esperó en el Camilo Daza de Cúcuta la llegada de sus visas hasta el momento de abordar. Pero eso nunca ocurrió. «El productor del evento, desde la propia cancillería, nos aseguraba que ya había hablado para que pudiéramos sellar las visas en Chile y que la cancillería emitiría una autorización para que la línea aérea nos dejara abordar… Pero llegó la hora de cerrar el vuelo y nunca recibimos nada de nada», detalló.

Ante la situación, los representantes de Desorden Público –aseguró Caplís– agotaron todas las opciones posibles para tratar de viajar a Chile. «Barajaron distintas opciones de vuelos desde Cúcuta, e incluso la posibilidad llegar a Santiago la misma noche del show, algo así como llegar directamente desde el aeropuerto a la tarima. Pero todo seguía dependiendo de la aprobación de las visas», explica el bajista, que afirma que hasta el momento no sabe con certeza qué ocurrió. «Es realmente frustrante, desgastante y agotador todo esto».

Finalmente, la banda no tuvo más opción que regresar a Venezuela. "Ayer pasamos todo el día viajando para poder regresar desde Cúcuta. Tuvimos que rodar vía Ureña – La Fría y esperar desde la 1:00 pm hasta las 6:30 pm que salió el vuelo a Maiquetía", finalizó.

En los próximos días, la banda publicará la nueva fecha del concierto en Chile, para el cual los boletos ya adquiridos serán totalmente válidos. Indicaron que las personas que deseen solicitar una devolución podrán realizarlo a partir del 14 de diciembre a través de la página web de Ticketek.