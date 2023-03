Demi Lovato debutará como directora con un documental de estrellas infantiles

Lovato codirigirá el proyecto, que ha sido titulado temporalmente como "Child Star", junto a Nicola Marsh ("The 12th Victim", 2023), y juntas mostrarán los testimonios de antiguas estrellas infantiles por confirmar, incluido el de la cantante de "Cool for the Summer"