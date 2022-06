Dayana Mendoza sobre la homosexualidad: "Dios dice que es una abominación"

Dayana Mendoza, Miss Universo 2008, que hace gala de su conversión a Dios en las redes sociales, tuvo unas polémicas palabras en respuesta al usuario de Instagram @peter.missology que la interpeló respecto a la homosexualidad y que, incluso, le advirtió sobre su fanatismo.

Con respecto a este asunto, Dios dice que es una abominación”, afirmó Mendoza.

“Dios ama al pecador y odia el pecado”, agregó.

Dios es amor y ama al diferente

“Dios es amor, Dios me ama a mí que soy diferente, igual como te ama a ti y a todo el mundo, Dayana. ¿No decimos que él es misericordioso y bondadoso? Entonces por qué pintarlo como un Dios verdugo y castigador en base a unas escrituras que se interpretan a manera de quién quiere?”, le escribió @peter.missology.

“Él me ama y mi orgullo no destruye nada, mi orgullo me hace construir nuevas cosas en este mundo que necesita más comprensión y más empatía en vez de juzgar al otro”, señaló.

Aprecio de dónde vienes, no espero que todos estén de acuerdo conmigo. Lo que diga yo es irrelevante, sin embargo, eso no es lo que dice Dios en su palabra. Dios ama al pecador y odia al pecado. Con respecto a este asunto, Dios dice que es una abominación”, le respondió Mendoza.

“Es él el juez supremo. Quién soy yo para juzgar, no soy mejor que nadie. Estoy llamada a declarar su palabra, no la mía, es la palabra de Dios la que estoy compartiendo, quien la rechaza está rechazando su palabra. Creo en la palabra de Dios y en su palabra permanezco. No soy mejor que tú y no te amo menos”, indicó.

Dimes y diretes

La polémica continuó en su cuenta de Instagram. “¿Cree que me importa que me digan cosas?”, le dijo a otro usuario en Instagram. “Si más bien los insultos son halagos para mí. Si mi Señor los recibió como no he yo de recibirlos”, manifestó.

“Soy súper fanática de Cristo”, afirmó.

Luego, con otro usuario, señaló que no todos quieren la agenda LGBTQ+: “Y yo quiero seguir a Cristo. Le temo a la cancelación del rey de los ejércitos, Jehová, no a la del mundo”.

Mis mejores amigos son homosexuales

A otro usuario en inglés, le dijo: “No todos buscan lastimar y dañar la vida, carrera, oportunidades o reputación de alguien porque la persona no piensa como ellos”.

Mis mejores amigos son homosexuales, y no somos amigos porque me peinan o me maquillan, están en otro negocio, y saben que estoy en la palabra de Dios, saben lo que creo y saben que los amo en esta tierra y en el cielo”, señaló.

“Tenemos el derecho de creer en Cristo y practicar nuestra creencia. Recuerda a quién sirven las personas que hacen estas cosas malas, y recuerda a quién servimos, mantente firme. Dios está a tu lado", aseguró.