Dany Gottera revela detalles sobre su nuevo hit "My Nights"

La sensación juvenil Dany Gotera, artista dedicada al género urban-pop de 18 años de edad, nacida en Maracaibo se encuentra trabajando duro para tener un año mucho más exitoso para su carrera que el 2023, donde incluso llegó a presentarse en el escenario del Festival Internacional de la Orquídea frente a más de ocho mil personas.

Recientemente Dany lanzó su primer tema en inglés titulado “My Nights”, que versa sobre una relación complicada e inestable que solo quiere disfrutar una noche. En el mismo, la cantante también resalta su voz de una manera distinta a como se presentaba en sus canciones anteriores.

"My Nights", se caracteriza por ser una propuesta diferente a los demás temas de la cantante y en una entrevista que sostuvo con Versión Final, habló sobre sus habilidades desde pequeña para manejar el idioma, la afinidad que mantiene con este tipo de música desde su infancia y lo feliz que se siente con la letra y su equipo de trabajo en cuanto al resultado final.

La artista además compartió que este nuevo proyecto destaca ante todo su esencia, su versatilidad como artista e incluso el hecho de que quiso resaltar su voz de otra forma con una propuesta que para muchos artistas suele ser arriesgada.

“Uno de los enfoques con este nuevo tema es poder mostrar la versatilidad que puede tener el proyecto más allá de géneros, sino también con el idioma. La esencia de este tema es pícara, es hasta un poco divertida la letra, y también quisimos resaltar mi voz de manera diferente y resaltarla mucho más”, agregó la cantante.

Sobre la idea original de la canción, Gottera comentó que fue la responsable de la idea más no de la composición, ya que de la composición del hit se encargó también una cantante a quien además define como una “genia”, y añadió que la primera versión de la letra que le mostró fue la que quedó y es la que actualmente se está escuchando.

En cuanto al videoclip oficial, Dany detalló que la producción fue todo un reto para ella, donde no solo sumó talentos zulianos, sino que probó una vez más su faceta como bailarina.

"Por cuarta vez consecutiva tuve el honor de trabajar con Boom Visual para este video, y Luis, quien ha sido el director de mis últimos videos tuvo la idea del concepto de la canción (...) poco a poco me fue convenciendo hasta que el día del rodaje me di cuenta de cómo My Nights iba a ser representada visualmente justamente como debía ser, completamente atado a la esencia de este tema”, concluyó la artista.