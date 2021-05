Danna Paola y Lasso estrenaron “Ladrones” con un intenso video musical

Lasso y Danna Paola lanzaron el fin de semana su segundo track en colaboración, titulado “Ladrones”. La primera vez que trabajaron juntos fue en 2019 con “Subtítulos”.

Este es un tema que el propio Lasso define como un reguetón con pena, un género que él siente que define algunas de sus canciones, y en sus propias palabras es una manera de indagar más el género urbano, sin perder el sonido que lleva trabajando en los últimos años, reseñó El Espectador.

La letra de la canción habla sobre relaciones que las personas tienen claro el daño que les ocasionaría, pero de una manera u otra terminan involucrados en ellas. También para las relaciones que involucran la amistad.

A partir del amor imposible o las relaciones tóxicas nace el nombre del sencillo, como una insinuación a robar un beso que no debería de ser.

“Ladrones” fue producido por Orlando Vitto, con una estructura muy minimalista, utilizando los sonidos adecuados y justos para darle la identidad que se buscaba.

La temática de la canción como el videoclip es la continuación del sencillo “Subtítulos”, la primera parte fue esa etapa donde ambos quieren pero no tienen claro si darán el paso o no, y para esta segunda parte todo gira entorno a que a pesar de saber que no deberían de hacer nada ya lo están haciendo, como ladrones.

El video inicia donde termina el videoclip pasado, donde a Lasso le habían disparado, y en esta continuación se descubrirá lo que sucedió dos años después. Dirigido por Gaby Noya, el videoclip muestra la química en cámara entre Lasso y Danna, ambos sumando todo su talento y arte en la canción.