Danna Paola terminó con un ojo morado en accidentado concierto

Pese al éxito de su presentación debut como parte de la gira "XT4S1S" en Guadalajara, México, el pasado 11 de noviembre, Danna Paola también se llevó de recuerdo un ojo morado.

La cantante mexicana compartió con sus seguidores en Instagram la lesión que se hizo en el show. En la actualización incluyó un escrito cargado de humor dedicado al boxeador Canelo Álvarez, donde en tono de broma le pide que la asesore en situaciones como esta.

De acuerdo al portal Primicia, la actriz de "Élite" se golpeó a sí misma y la ceja se le comenzó a inflamar, detuvo el concierto unos minutos para recibir atención médica y posteriormente se presentó ante el público con una venda en la cabeza. Sobre esto último, incluso publicó un meme en sus historias.

Me abrí la ceja, literal no es broma. No sé si los de primera fila lo notaron, pero estoy bien, se los juro. Cuando me hice hacia atrás me pegué con mi rodilla, o algo así, se me empezó a inflamar el ojo, dejé de ver pero yo seguí", contó la artista durante el concierto los 12 mil asistentes.