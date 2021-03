Danna Paola: “Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie”

Las manifestaciones del 8 de marzo de 2018 en Madrid sirvieron de estímulo para que la cantante méxicana, Danna Paola, alzara la voz y denunciara que había sido víctima de un intento de abuso, con un proceso de empoderamiento que toma forma en “un disco cien por cien feminista”.

Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie. Hasta que no entendí eso, no descubrí por qué me había ido tan mal en el amor”, aseguró la también actriz, compositora e intérprete musical en una entrevista por la salida al mercado de su álbum, ‘K.O.’ (Universal), que incluye cortes como ‘Friend de semana’ con Aitana o ‘No bailes sola’ con Sebastián Yatra.