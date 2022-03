Daniela Morán una joven venezolana entre los seleccionados por Editorial “Autor” de España

Daniela Morán, joven venezolana, cumplió su sueño de tener la oportunidad de ser seleccionada entre 80 jóvenes de distintas nacionalidades y ser la única representando a Venezuela; en la plataforma de proyectos emergentes “Hago Cosas”, con su relato titulado “Ver, oír y sentir”, un texto ubicado en la página 40 del libro, que ocupa una cuartilla y trata temas de superación, autoestima y amor propio, siendo esta publicado en la última edición del pasado 12 de enero.

La destacada editorial española “Autor” se transforma en la nueva generación de escritores en este nuevo año 2022, donde jóvenes menores de 35 años participan y publican sus obras en géneros como poesía, relatos, novelas y más.

A finales del año 2021 la editorial publicitaria “Autor” y la plataforma de proyectos emergentes “Hago Cosas” le dio la oportunidad a 200 jóvenes de habla hispana de enviar sus ideas creativas, poder dar a conocer sus proyectos y alcanzar muchas más oportunidades en el mundo literario, solo 80 de ellos fueron los seleccionados.

En el instagram oficial de la editorial (@autor.libro) se estarán posteando progresivamente las cuartillas de cada uno de los autores seleccionados de esta edición Nº 18. Por contrato, a cada autor se le envían dos ejemplares físicos que ya están en manos de sus autores, donde su distribución o venta no está aprobada, sin embargo,se encuentra disponible en digital.

Todo escritor novel sabe lo complicado que puede resultar llegar a la meta y no solo llegar si no encontrar el camino para hacer realidad su sueño. Hgcs Studio, fundadora desde 2011 de las Ferias de Arte Joven Room Art Fair y jäälphoto Feria de Fotografía, junto a otros proyectos emergentes como ‘Nuevos Comisarios’, Lacolect, jäälproject, Librozine AFÁN-AFÁN, JPGBOOK y Libro de Jóvenes Artistas Flamantes, hace de puente entre escritores, editoriales y público general a través de Autor/. Una representación de los autores más actuales, incluso de los que aún están por descubrir.