Daniel Sarcos confiesa que se divorció varias veces por infidelidad [+Video]

El presentador confesó que ha sido infiel anteriormente “muchas veces (…) no todos (los divorcios), son tantos, pero sí, yo lo reconozco, he fallado como ser humano (…) reconozco que he sido un terrible ser humano, he sido un hombre bajísimo, un ser humano despreciable”