Critican a Camila Cabello por bailar con una bandera de Venezuela en Colombia [+Video]

El viernes 16 de septiembre, el reconocido grupo de pop rock Coldplay se presentó en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en un concierto que sacudió a la capital colombiana y que dejó varias emociones por las presentaciones que realizó la banda británica.

La gran invitada de la noche en el evento fue Camila Cabello, quien salió muy enérgica al escenario e inició su presentación sobre las 8:00 de la noche. La artista cantó éxitos como 'Havana', 'Hasta los dientes', 'Never be the same', 'No doubt ca', entre otros, pero su presentación no fue lo que más resaltó.

Lo verdadero polémico de la noche, fue cuando la cantante pidió a sus fans una bandera colombiana como tributo a todas las personas que fueron a verla y bailar sus canciones. Sin embargo, le arrojaron una bandera de Venezuela y no dudó en tomarla y continuar con su show.

Esto generó insatisfacción en redes sociales y causó de críticas por parte de los internautas.

Cabello empezó a bailar con la bandera al ritmo de la canción que estaba interpretando mientras estaba acompañada de sus bailarines, hecho que fue repudiado en redes, pero no solo por internautas colombianos, ciudadanos venezolanos tildaron de “opositora” a la cantante, porque, aparte de todo, la levantó al revés.

Y a Camila Cabello le pasaron fue la bandera de Venezuela 🤣🤣🤣🫣🫣🫣 ya basta Petro! pic.twitter.com/xEzbyywhko — a n d r e s (@AndresMb_28) September 17, 2022

Camila Cabello con la bandera al revés. Simplemente una opositora. pic.twitter.com/LmFL1HvYfq — Estefanía León (@estefyleon) September 17, 2022

Papelón lo de Camila Cabello y esa bandera de Venezuela al revés. Que respete un poco al país donde viene a cantar. Tiene sangre latina pero es más gringa que el libre uso de armas. Me cayó mal, la verdad. — Esteban (@teban9615) September 17, 2022

jajaja ayer en #coldplay le pasaron a #CamilaCabello una bandera de Venezuela jajajaja osea no es xenofobia pero si fue muy cómico por que estaba convencida ella que era de Colombia :V — Camilo Suarez (@camilosu96) September 17, 2022