Courteney Cox promete que la reunión de Friends será “emotiva y llena de sorpresas”

La reunión de Friends se ha retrasado más de un año por la pandemia de coronavirus, pero la espera merecerá la pena. Tal como adelantó Courteney Cox, los fans podrán disfrutar de un especial “emotivo y lleno de sorpresas”.

En una entrevista con Ellen DeGeneres, Cox, quien interpretó a Monica Geller, dio algunas pistas sobre la reunión, reseñó Europa Press.

Además de dar pistas sobre el reencuentro, la actriz desveló cómo fue el rodaje de la icónica intro de la ficción.

“Definitivamente no fue idea mía, pero alguien pensó que sería muy divertido. Estuvimos en esa fuente durante mucho tiempo. Y déjame decirte lo que pasó: no es divertido estar bailando en una fuente durante horas y horas. Recuerdo que Matthew Perry dijo en un momento: ‘No puedo recordar ningún momento en el que no haya estado en esta fuente’. Estábamos como: ‘Oh, Dios mío, ¿cuánto tiempo vamos a fingir que nos encanta bailar en el agua? Fue divertido, pero no tanto”, rememoró.