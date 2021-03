Conozca las películas nominadas al Óscar basadas en hechos reales

La ceremonia de premiación del cine más prestigiosa de la industria ya se acerca. El domingo 25 de abril se llevará a cabo la transmisión virtual de los Oscars 2021.

La transmisión será mediante canales de televisión como TNT, aunque el evento de hecho sí se llevará a cabo de manera presencial, pero solo con un grupo muy selecto de invitados y con todas las medidas de prevención necesarias para evitar contagios por el Covid-19.

Hoy, hay muchas formas de acercarse a las películas nominadas al Oscar, pues muchas de las nominadas están disponibles en Internet. Pero otra forma, bastante interesante, es mediante una lista de cuáles de estas están basadas en hechos reales, reseñó GQ México.

El juicio de los 7 de Chicago

En el año 1969, el gobierno federal de Estados Unidos acusó a siete personas de conspiración y como consecuencia de esto, se produjeron protestas en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. La película nominada al Oscar a Mejor Película retoma estos hechos históricos para crear una ficción.

Ma Rainey’s Black Bottom

Esta película dirigida por George C. Wolfe cuenta la historia real de la cantante de blues Ma Rainey, así como del resto de su banda, durante una grabación bastante tensa. Ma Rainey es conocida por haber sido una de las primeras cantantes de blues clásico en Estados Unidos que interpretaron con el acompañamiento de un piano o de una orquesta de jazz.

The United States vs. Billie Holiday

Esta también es una cinta biográfica sobre la cantante Billie Holiday. En particular, sobre la estrategia de propaganda de Estados Unidos para atacar el consumo de drogas y volverlo un asunto racial, acusando a Billie Holiday por su relación con el tema y prohibiendo algunas de sus presentaciones públicas.

Judas and the Black Messiah

La película está basada en hechos reales ya que narra, a manera de biografía, los eventos que llevaron a la traición de Fred Hampton, un activista estadounidense conocido por haber sido el presidente de las Black Panther Party en Illinois y el vicepresidente de la asociación a nivel nacional.

Mank

La película de David Fincher está basada en un guion escrito por su padre, Jack Fincher. La historia de este filme es un drama biográfico sobre el guionista Herman J. Mankiewicz, quien desarrolló el guion de Citizen Kane. Mank incluye hechos reales, como son una pelea entre Mank y Welles y algunos rasgos de la personalidad de los protagonistas.

Minari

Minari es una película dramática que cuenta, a manera de biografía, la educación del director de la misma, Lee Isaac Chung. Aunque tiene algunos elementos ficcionalizados, la historia de esta película cuenta hechos que el director y su familia vivieron para poder triunfar en la América rural durante la década de 1980.

Si algo me pasa, los quiero

Aunque Si algo me pasa, los quiero no está propiamente basada en un hecho real en particular, el nombre de esta película, así como la historia que se narra en ella, están inspirados en los mensajes enviados por los estudiantes de la Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida en 2018, durante un tiroteo escolar real.

En muchos casos, los jóvenes les decían esas exactas palabras a sus padres cuando se encontraban dentro de este terrible suceso. El cortometraje cuenta la historia de una familia que pierde a una hija en un tiroteo escolar.